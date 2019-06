У магазині цифрової дистрибуції Steam з 9 липня стартує літній розпродаж комп’ютерних ігор.

Всього в акції бере участь більше 30 тисяч відеоігор.

Лідери продажів з 50% знижкою:

Monster Hunter: World,

PlayerUnknown’s Battlegrounds,

GTA V.

Гра Game of the Year Edition продається з 70% знижкою, а The Handsome Collection практично взагалі даром – знижка 97%.

А до 7 липня Valve проводить літні змагання Гран-прі Steam. Переможець отримає гру зі списку бажаного.

До речі, студія Blizzard опублікувала трейлери до оновленої версії комп’ютерної гри Warcraft 3.