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До 97% знижка! Steam оголосив про розпродаж комп’ютерних ігор

У магазині цифрової дистрибуції Steam з 9 липня стартує літній розпродаж комп’ютерних ігор.

До 97% знижка! Steam оголосив про розпродаж комп’ютерних ігор

Магазин цифрової дистрибуції Steam запускає розпродаж комп’ютерних ігор. Починається він з 9 липня.

Всього в акції бере участь більше 30 тисяч відеоігор.

Лідери продажів з 50% знижкою:

  • Monster Hunter: World,
  • PlayerUnknown’s Battlegrounds,
  • GTA V.

Гра Game of the Year Edition продається з 70% знижкою, а The Handsome Collection практично взагалі даром – знижка 97%.

Читайте: Death Stranding – трейлер і дата виходу комп’ютерної гри

А до 7 липня Valve проводить літні змагання Гран-прі Steam. Переможець отримає гру зі списку бажаного.

До речі, студія Blizzard опублікувала трейлери до оновленої версії комп’ютерної гри Warcraft 3.

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