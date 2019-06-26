У магазині цифрової дистрибуції Steam з 9 липня стартує літній розпродаж комп’ютерних ігор.
Магазин цифрової дистрибуції Steam запускає розпродаж комп’ютерних ігор. Починається він з 9 липня.
Всього в акції бере участь більше 30 тисяч відеоігор.
Лідери продажів з 50% знижкою:
- Monster Hunter: World,
- PlayerUnknown’s Battlegrounds,
- GTA V.
Гра Game of the Year Edition продається з 70% знижкою, а The Handsome Collection практично взагалі даром – знижка 97%.
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А до 7 липня Valve проводить літні змагання Гран-прі Steam. Переможець отримає гру зі списку бажаного.
До речі, студія Blizzard опублікувала трейлери до оновленої версії комп’ютерної гри Warcraft 3.
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