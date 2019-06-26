Яким буде 26 червня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День сприяє наведенню ладу в будинку і справах.

Сьогодні корисно займатися сортуванням речей і розкладанням їх по місцях. Це принесе емоційне задоволення.

Якщо немає сил, краще присвятити час відпочинку.

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Сприятливий день для отримання інформації та вивчення чогось нового.

Грубість і агресію варто відкинути, хоча схильність до конфліктних ситуацій може проявлятися.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, підстригання нігтів.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на червень 2019 рокудля всіх знаків зодіаку.