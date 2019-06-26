В Україні працівників рибного господарства щорічно вітають у другу неділю липня.

День рибалки в Україні щорічно відзначають у другу неділю липня.

У 2019 році усіх працівників рибного господарства можна буде привітати 14 липня.

У СРСР свято відзначалося з 11 липня 1965 року. В Україні встановили День рибалки указом від 22 червня 1995 року. Так влада підтримала ініціативу працівників рибного господарства і професійних спілок.

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Втім, 14 липня українці вітатимуть не тільки професійних рибалок, а усіх не байдужих до рибної ловлі людей.

Як відомо, 27 червня у всьому світі відзначають інше свято, пов’язане з риболовлею – Всесвітній день рибальства.

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