На День Конституції 2019, який українці святкуватимуть три дні – 28, 29 і 30 червня – банки і поштові відділення змінюють режим роботи.

День Конституції у 2019 році припадає на п’ятницю, 28 червня. Він буде вихідним, як і традиційні субота та неділя – 29 і 30 червня.

Тобто українці зможуть відпочивати три дні поспіль.

Як працюватимуть банки

У співробітників банків, як і у більшості громадян, з 28 по 30 червня – вихідні, тому в ці дні фінансові установи не працюють.

Тому всі операції з готівкою – тільки через банкомати, термінали або додатки у смартфонах.

У будь-якому разі, банки повинні повідомити клієнтам про режим роботи в ці дні.

Читайте: День Конституції 2019: куди піти у Києві

Режим роботи поштових відділень

Укрпошта дає докладний графік роботи своїх відділень у п’ятницю, 28 червня.

Ми розповімо, як будуть працювати відділення у Києві:

На Хрещатику, 22 – з 09.00 до 19.00 (без перерви);

На Шептицького, 16/4 – з 10.00 до 15.00 (без перерви);

На площі Вокзальній, 1 – з 00.00 до 24.00 (перерви: з 14.00 до 15.00, з 02.00 до 03.00 і з 23.30 до 00.10).

Відділення Нової пошти у День Конституції будуть працювати з 09.00 до 16.00, а 29 і 30 червня – у звичайних суботньому і недільному режимах.

До речі, Факти ICTV зібрали топ-5 місць для відпочинку на День Конституції.

Джерело: Укрпошта