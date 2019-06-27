Щорічно 27 червня святкують Всесвітній день рибальства. Факти ICTV зібрали трохи цікавої інформації про риболовлю.

День рибальства у 2019 році відзначатимуть 27 червня. Традиційно, його святкування супроводжується змаганнями з ловлі риби.

Затверджений День рибалки був у 1984 році в Римі завдяки рішенню Міжнародної конференції з регулювання і розвитку рибальства.

Пропонуємо вам ознайомитися з декількома цікавими фактами до Всесвітнього дня рибальства.

Незвичайна “вудка”

Всі звикли, що на риболовлю ходять з вудкою або снастями, проте жителі Африки звикли рибалити лопатою. Її використовують для полювання за протоптером.

Справа в тому, що під час посухи ця риба заривається глибоко в мул, тому для полювання на неї використовують лопату. Іноді, для кращого збереження протоптера, його закопують біля будинку.

Павутина для риболовлі

А ось рибалки Нової Гвінеї вирішили використовувати для рибальських сіток павутину.

Вона дійсно є одним з найміцніших природних матеріалів, але не найбільш довговічним.

Ловля риби бакланами

Не менш хитрими в своєму підході до лову риби виявилися також жителі Китаю і Японії. Кілька століть тому вони відправлялися ловити рибу за допомогою бакланів.

Птаху одягали на шию спеціальний нашийник, який не давав йому заковтувати рибу і він був змушений приносити її власникові.

Найважча риба

Найважчою рибою, за інформацією Міжнародної асоціації спортивного рибальства, є осетер.

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Рекордну рибу, вагою 210 кг, зловив американський рибалка Джой Паллотт біля берегів Каліфорнії.

Рекордний улов на вудку

Найбільшою рибою, яку змогли зловити на вудку, стала біла акула.

Її упіймали в 1959 році біля берегів Південної Австралії. Вага улову склала 1,2 тис. кг.

Найдовше полювання

Світовий рекорд найдовшої риболовлі належить Дональду Хітлі, який полював за рибою біля берегів Нової Зеландії 32 години.

Йому так і не вдалося спіймати шестиметрового чорного марліна, який важив близько 700 кг.

Рекорд із закидання снастей

А ось рекорд із найдальшого закидання снастей належить німцеві Вальтеру Кіммероу.

Йому вдалося закинути снасть вагою 30 грамів на відстань 176 метрів.

До слова, Факти ICTV зібрали поради, які допоможуть вам вибрати для покупки свіжу рибу.