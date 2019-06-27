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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 27 червня

Яким буде 27 червня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 27 червня

День  підходить для більшості творчих справ. Сприятливий час для духовних практик. Гарний час для початку поїздок, спрямованих на духовний розвиток.

Можна щось створювати і починати. При цьому сприятливий час для лікування, зцілення і будь-яких процедур, пов’язаних з оздоровленням. Не бажано сидіти на місці, добре проявляти активність, але не варто поспішати, робити поспішні висновки. Постарайтеся до всього ставитися виважено.

Бажано приділити увагу харчуванню і бути виборчими у тому, що їсте.

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День добре підходить для справ, які вимагають розвитку і зростання. А ось завершення справ сьогодні не бажано.

Прогулянка і подорожі можуть наповнити і створити можливість для вивчення чогось нового і незвичайного.

Сприятливо: надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся, початок поїздок і подорожей.

До речі, Факти ICTV писали, чим небезпечний коридор затемнень, а також які знаки зодіаку у зоні ризику.

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