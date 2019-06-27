Де відпочити в Іспанії, вартість проживання та ціни на авіаквитки – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Літо – чудова пора для того, аби взяти відпустку та відволіктися від напруженого графіка.

Відпочинок на морі – найкраще, що може бути у літню спеку.

Одна з найпопулярніших країн для відпочинку влітку – Іспанія.

Це західна держава материкової Європи, що виділяється мальовничими пейзажами, унікальною архітектурою та цікавими традиціями.

Вона славиться величезною кількістю чистих пляжів – понад 600 із них відповідають стандартам Блакитного прапора – тобто там чисто і вода придатна для безпечного купання.

Іспанія прекрасна для відвідування у будь-яку пору року.

Читайте: Коли вигідніше брати відпустку і чи мають право відмовляти у відпочинку

Клімат досить різноманітний і залежить від регіону. Поки в одній частині країни переважає тепло і висока вологість, в іншій – панує вічна весна.

Середня температура повітря влітку коливається від +23°С до +31°С, а температура води тримається на рівні +20°С.

Місяць Температура повітря (вдень) Температура повітря (вночі) Температура води Червень +26°С +19°С +21°С Липень +30°С +22°С +24°С Серпень +31°С +23°С +25°С

Ми підготували для вас підбірку курортів Іспанії, які варті уваги.

Ібіца

Ібіца – це столиця клубного життя та нічних вечірок.

















Море в Іспанії: курорти, ціни, клімат / 4 фотографии

Курорт ідеально підходить для молоді та тих, хто любить активний, яскравий, гучний відпочинок.

До того ж веселощі та музика тут не зупиняються ні вдень, ні вночі.

Окрім цього, острів славиться своїми пляжами, мальовничими ландшафтами, ласкавим сонцем і оливковими гаями.

Вартість проживання: від 25 тис. грн.

Ціна вказана за двох людей у серпні на п’ять ночей.

Переліт: 7,3 тис. грн.

Ціна вказана за квиток у дві сторони для одного.

Майорка

Острів, що належить до Балеарського архіпелагу, вражає своєю природною красою.

















Море в Іспанії: курорти, ціни, клімат / 4 фотографии

Тут на вас чекають першокласні готелі, високий рівень обслуговування, комфортна температура цілий рік та прохолодний морський бриз.

На цьому курорті кожен знайде для себе розвагу. Тут є професійні інструктори з дайвінгу та віндсерфінгу, відмінні умови для скелелазіння та мальовнича природа для тих, хто хоче розслабитися і відпочити від галасу великого міста.

При цьому всьому Майорка досить бюджетний курорт.

Вартість проживання: від 15 тис. грн.

Ціна вказана за п’ять ночей у серпні на двох.

Переліт: від 5 тис. грн.

Ціна вказана за квитки у дві сторони для однієї людини.

Коста-Бланка

Курорт Коста-Бланка славиться своїми білосніжним пляжами.

















Море в Іспанії: курорти, ціни, клімат / 4 фотографии

Туристи люблять його за відмінну інфраструктуру і велику кількість пляжів з блакитними прапорами Євросоюзу За чистоту пляжів і прибережних вод.

Тепла погода тут майже 300 днів на рік, тому відпочинок на морі доступний майже у будь-який час.

Коста-Бланка підходить для тих, хто надає перевагу активному відпочинку. Тут можна поплавати з аквалангом, зайнятися віндсерфінгом, скелелазінням або просто проїхатися на велосипеді містом.

Вартість проживання: від 11 тис. грн.

Ціна вказана за двох людей у серпні на п’ять ночей.

Переліт: 8 тис. грн.

Ціна за рейс Київ-Аліканте-Київ для однієї людини.

Бенальмадена

Бенальмадена – це чудове курортне містечко в Іспанії на узбережжі Андалусії.













Море в Іспанії: курорти, ціни, клімат / 3 фотографии

Тут ви знайдете для себе все, що тільки можна побажати на відпочинку: яскраве море, найчистіші пляжі і величезний спектр розваг.

Курортний сезон тут розпочинається раніше, адже дрібний пісок сірого кольору швидше прогрівається під променями сонця.

Бенальмадена підходить як для спокійного сімейного відпочинку з дітьми, так і для романтичних вихідних.

Вартість проживання: від 16 тис. грн.

Ціна вказана за п’ять ночей у серпні на двох.

Переліт: 8-12 тис. грн.

Ціна за рейс Київ-Малага-Київ для одного.

Від аеропорту до Бенальмадена всього 10 км. Доїхати можна на автобусі (від €1) чи поїзді (від €3).

Іспанія зачаровує туристів особливою атмосферою, прекрасним кліматом і великими можливостями для різноманітного відпочинку. Під час поїздки можна поєднувати пляжний відпочинок, а також знайомство з древніми пам’ятками.

Саме тому її так люблять туристи та з задоволенням повертаються ще раз.

До речі, раніше Факти ICTV писали про те, куди варто поїхати на відпочинок у Португалії.

Фото: TripMyDream