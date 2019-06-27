Де відпочити в Іспанії, вартість проживання та ціни на авіаквитки – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Літо – чудова пора для того, аби взяти відпустку та відволіктися від напруженого графіка.
Відпочинок на морі – найкраще, що може бути у літню спеку.
Одна з найпопулярніших країн для відпочинку влітку – Іспанія.
Це західна держава материкової Європи, що виділяється мальовничими пейзажами, унікальною архітектурою та цікавими традиціями.
Вона славиться величезною кількістю чистих пляжів – понад 600 із них відповідають стандартам Блакитного прапора – тобто там чисто і вода придатна для безпечного купання.
Іспанія прекрасна для відвідування у будь-яку пору року.
Читайте: Коли вигідніше брати відпустку і чи мають право відмовляти у відпочинку
Клімат досить різноманітний і залежить від регіону. Поки в одній частині країни переважає тепло і висока вологість, в іншій – панує вічна весна.
Середня температура повітря влітку коливається від +23°С до +31°С, а температура води тримається на рівні +20°С.
|Місяць
|Температура повітря (вдень)
|Температура повітря (вночі)
|Температура води
|Червень
|+26°С
|+19°С
|+21°С
|Липень
|+30°С
|+22°С
|+24°С
|Серпень
|+31°С
|+23°С
|+25°С
Ми підготували для вас підбірку курортів Іспанії, які варті уваги.
Ібіца
Ібіца – це столиця клубного життя та нічних вечірок.
Курорт ідеально підходить для молоді та тих, хто любить активний, яскравий, гучний відпочинок.
До того ж веселощі та музика тут не зупиняються ні вдень, ні вночі.
Окрім цього, острів славиться своїми пляжами, мальовничими ландшафтами, ласкавим сонцем і оливковими гаями.
Вартість проживання: від 25 тис. грн.
Ціна вказана за двох людей у серпні на п’ять ночей.
Переліт: 7,3 тис. грн.
Ціна вказана за квиток у дві сторони для одного.
Майорка
Острів, що належить до Балеарського архіпелагу, вражає своєю природною красою.
Тут на вас чекають першокласні готелі, високий рівень обслуговування, комфортна температура цілий рік та прохолодний морський бриз.
На цьому курорті кожен знайде для себе розвагу. Тут є професійні інструктори з дайвінгу та віндсерфінгу, відмінні умови для скелелазіння та мальовнича природа для тих, хто хоче розслабитися і відпочити від галасу великого міста.
При цьому всьому Майорка досить бюджетний курорт.
Вартість проживання: від 15 тис. грн.
Ціна вказана за п’ять ночей у серпні на двох.
Переліт: від 5 тис. грн.
Ціна вказана за квитки у дві сторони для однієї людини.
Коста-Бланка
Курорт Коста-Бланка славиться своїми білосніжним пляжами.
Туристи люблять його за відмінну інфраструктуру і велику кількість пляжів з блакитними прапорами Євросоюзу За чистоту пляжів і прибережних вод.
Тепла погода тут майже 300 днів на рік, тому відпочинок на морі доступний майже у будь-який час.
Коста-Бланка підходить для тих, хто надає перевагу активному відпочинку. Тут можна поплавати з аквалангом, зайнятися віндсерфінгом, скелелазінням або просто проїхатися на велосипеді містом.
Вартість проживання: від 11 тис. грн.
Ціна вказана за двох людей у серпні на п’ять ночей.
Переліт: 8 тис. грн.
Ціна за рейс Київ-Аліканте-Київ для однієї людини.
Бенальмадена
Бенальмадена – це чудове курортне містечко в Іспанії на узбережжі Андалусії.
Тут ви знайдете для себе все, що тільки можна побажати на відпочинку: яскраве море, найчистіші пляжі і величезний спектр розваг.
Курортний сезон тут розпочинається раніше, адже дрібний пісок сірого кольору швидше прогрівається під променями сонця.
Бенальмадена підходить як для спокійного сімейного відпочинку з дітьми, так і для романтичних вихідних.
Вартість проживання: від 16 тис. грн.
Ціна вказана за п’ять ночей у серпні на двох.
Переліт: 8-12 тис. грн.
Ціна за рейс Київ-Малага-Київ для одного.
Від аеропорту до Бенальмадена всього 10 км. Доїхати можна на автобусі (від €1) чи поїзді (від €3).
Іспанія зачаровує туристів особливою атмосферою, прекрасним кліматом і великими можливостями для різноманітного відпочинку. Під час поїздки можна поєднувати пляжний відпочинок, а також знайомство з древніми пам’ятками.
Саме тому її так люблять туристи та з задоволенням повертаються ще раз.
До речі, раніше Факти ICTV писали про те, куди варто поїхати на відпочинок у Португалії.
Фото: TripMyDream