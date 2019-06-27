Додаток DeepNude, який використовує нейромережі, видаляє одяг на жіночих знімках.
Нейромережа DeepNude після обробки фотографії одягненої людини видає голе зображення.
Однак додаток сприймає лише жіночі знімки. DeepNude найкраще працює із зображеннями жінок, на яких мало одягу.
Читайте: iPhone 11: коли стартують продажі нового смартфона від Apple
Додаток доступний поки лише на сайті анонімного розробника. Безкоштовно завантажити програму можна на Linux або Windows. За $50 можна буде видалити вотремарку, яка з’являється на всіх фото у безкоштовній версії.
Раніше Факти ICTV писали, що платіжна система Visa запустила в Україні технологію, яка дозволяє використовувати смартфон з вбудованим NFC-модулем як термінал для прийому платежів.
Джерело: Vice
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+