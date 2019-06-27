Вченим вдалося зафіксувати в космосі аномальну частку світла з найбільшою енергією.

Групі вчених за допомогою обсерваторії Gibma Collaboration Tibet Air Shower вдалося зафіксувати аномальну частку світла, яка виявилася фотонами з найбільшою енергією в історії спостережень.

На основі даних телескопа, дослідникам вдалося дізнатися, що зазначена частка прилетіла з Крабоподібної туманності і стала частиною космічних променів від залишків наднової.

Крабоподібна туманність розташована у рукаві Персея за 6,5 тис. світлових років від Землі і є залишками наднової, що спалахнула у 1054 році.

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Команда вчених була зосереджена на пошуку фотонів, які потрапляють на Землю з віддалених місць.

Всього їм вдалося виявити 24 фотонних зливи, енергія яких перевищує 100 трильйонів електрон-вольт. Енергія однієї з них склала 450 електрон-вольт.

До слова, ракета Falcon Heavy вивела на орбіту Землі сонячне вітрило і 24 дослідницьких супутника.

Джерело: Phys.org

Фото: NASA