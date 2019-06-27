PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

У космосі зафіксували аномальну частку світла

Вченим вдалося зафіксувати в космосі аномальну частку світла з найбільшою енергією.

У космосі зафіксували аномальну частку світла

Групі вчених за допомогою обсерваторії Gibma Collaboration Tibet Air Shower вдалося зафіксувати аномальну частку світла, яка виявилася фотонами з найбільшою енергією в історії спостережень.

На основі даних телескопа, дослідникам вдалося дізнатися, що зазначена частка прилетіла з Крабоподібної туманності і стала частиною космічних променів від залишків наднової.

Крабоподібна туманність розташована у рукаві Персея за 6,5 тис. світлових років від Землі і є залишками наднової, що спалахнула у 1054 році.

Читайте: На Марсі виявили можливі ознаки життя – NASA

Команда вчених була зосереджена на пошуку фотонів, які потрапляють на Землю з віддалених місць.

Всього їм вдалося виявити 24 фотонних зливи, енергія яких перевищує 100 трильйонів електрон-вольт. Енергія однієї з них склала 450 електрон-вольт.

До слова, ракета Falcon Heavy вивела на орбіту Землі сонячне вітрило і 24 дослідницьких супутника.

Джерело: Phys.org

Фото: NASA

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка