28 червня українці святкуватимуть День Конституції. Куди сходити в Києві у цей день – розкажуть Факти ICTV.
День Конституції в Україні відзначається щорічно 28 червня.
У цей день у 1996 році народні депутати ухвалили головний документ країни та закріпили правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність.
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День Конституції – це одне з головних державних свят і вихідний день. Цього року воно випадає на п’ятницю і продовжує українцям вікенд на один день.
Факти ICTV підготували список того, куди можна сходити 28 червня.
Пікнік на Співочому
28 червня, 10.00
Співоче поле
Квитки: 130 грн
Придбати квитки можна тут
На святі можна буде спробувати страви на грилі і мангалі за традиційними рецептами різних кухонь світу, поєднуючи це все з авторськими напоями.
Також на Співочому полі виступлять кавер-бенди та зірки.
Гостей чекають конкурси, дитяча зона, смачні фуд-корти, майстер класи та багато іншого.
Літо на ВДНГ
28 червня, з 10.00
Розклад можна дізнатися тут
Локація повертається та перетворюється на головну пікнік-зону міста, з виступами стендап-артистів, музичними концертами, DJ-сетами, кінопоказами та іншими активностями.
Всього понад півсотні локацій для святкування Дня Конституції.
Circus Night Market Кураж Базар & Masterskaya
28 червня, з 11.00
ВДНГ
Квитки: 250 грн
Купити квитки можна тут
На Circus Night Market організатори обіцяють влаштувати спектакль, який залишиться в пам’яті надовго.
Крім традиційного шопінгу, фуд-корту і фотозон, на заході будуть виступи Frolov, Mail Tarasov, Cream Soda, Smailov, Mamay.
Також головною подією стане виступ ісландців Gus Gus.
Concept #1
28 червня, 19.30
Сцена 6
Квитки: 250-900 грн
Купити квитки можна тут
Вперше в столиці виступить італійський сучасний балет з Турину.
Для гостей трупа готує сучасний перформанс Concept #1.
Виступ супроводжуваметься музичним оформленням від електронного дуету Ptakh_Jung.
Oracool #6
28 червня, 23.00
Otel’
Квитки: 200-250 грн
Купити квитки можна на вході
Оракул – це танцювальний зал, що переїжджає, тому без сюрпризів на аутдор-локації Otel’ не обійдеться.
Вечірка електронної музики для справжніх цінителів жанру. Очікуються виступи діджеїв Domnitsa, Kreida, Tofudj і Adelina.
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