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Факти / Lifestyle

День Конституції: привітання у картинках

28 червня українці святкують День Конституції. Факти ICTV зібрали накращі привітання в картинках.

День Конституції: привітання у картинках

Конституцію України ухвалили у 1996 році о 9.20 ранку. Це дуже знакова для нашої країни подія, яку щороку відзначають 28 червня. До речі, це єдине державне свято, яке закріплене у Конституції України. Тому 28 червня – вихідний для всіх українців.

Читайте: День Конституції: як Україна змінювала свій Основний закон

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції та запустив флешмоб присвячений головній книзі країни. Його суть полягає у тому, щоб кожен міг показати свої знання Конституції України, записавши відео про одну з її статей.

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День Конституції: привітання у картинках / 8 фотографий

До речі, Факти ICTV стежать за тим, як День Конституції святкують в Україні та світі.

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