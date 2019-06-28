Головний дизайнер Apple Джоні Айв, який працює в компанії з 1992 року, піде із своєї посади.

Головний дизайнер компанії Apple Джоні Айв покине свій пост до кінця 2019 року.

Він планує створити власну дизайнерську компанію LoveFrom, першим клієнтом якої стане Apple.

– Майже через 30 років роботи і незліченних проектів, я найбільше пишаюся тим, що ми створили команду розробників, процеси і культуру в Apple, які не мають аналогів. Apple сьогодні сильніше, яскравіше і талановитіше, ніж будь-коли у своїй історії, – заявив Айв.

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Після відходу його обов’язки перейдуть до віце-президента компанії з промислового дизайну Еванса Ханкі і віце-президента з дизайну інтерфейсів Алана Дая.

Дизайнери будуть підкорятися операційному директора компанії Джефу Вільямсу.

Джоні Айв працював в Apple з 1992 року. За цей час під його керівництвом компанія Apple випустила iPod, iMac, iPhone, MacBook.

Раніше Факти ICTV писали, що компанія Apple у вересні 2019 року презентує iPhone 11.

Джерело: Financial Times