Яким буде 28 червня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

В цілому день може провокувати на емоції у відносинах з оточуючими, а також в особистих стосунках з партнером.

Не рекомендується планувати важливі починання, великі і значущі покупки. Дуже бажано і важливо у відносинах проявляти терпіння, розуміння і підтримку.

Енергії дня можуть створювати ситуації на подолання труднощів, боротьбу з чим-небудь.

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Труднощів боятися не варто, їх можна і важливо долати, але в стосунках це може спрацювати не в позитивному варіанті. Тому будь-які рішення, пов’язані з відносинами, приймати сьогодні не бажано.

День сприятливий як для фізичної активності, так і творчої, будь-які процедури, пов’язані з очищенням та самодисципліною, сьогодні принесуть високий результат. Тому певні обмеження в їжі, емоційних проявах і станах підуть тільки на користь у майбутньому.

Несприятливо: підстригання нігтів, брати і давати гроші в борг, початок поїздок і подорожей.

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