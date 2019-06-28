NASA планує запустити на супутник Сатурна до 2026 року безпілотник, який складається з восьми пропелерів.

Аерокосмічне управління США анонсувало нову місію програми New Frontiers, у рамках якої до супутника Сатурна Титану буде відправлений октокоптер Dragonfly – безпілотник, який складається з восьми пропелерів.

Вартість місії становитиме $1 млрд. Її старт запланований на 2026 рік, а прибуття до супутника Титана – на 2034 рік.

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Безпілотник літатиме в небі Титана, на поверхні якого, можливо, існує незвичайне життя.

Його основним завданням є вивчення хімічного складу атмосфери і поверхневого шару ґрунту, моніторинг погоди, аеро- та фотозйомка поверхні Титана, а також сейсмічні дослідження.

Раніше NASA показало нові фотографії Землі з космічної станції.

Джерело: NASA