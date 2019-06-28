День Конституції українці відзначатимуть 28 червня. Найкращі привітання зі святом читайте в матеріалі Фактів ICTV.
День Конституції відзначається в Україні щорічно 28 червня.
У 1996 році народні депутати працювали над проектом документа, залишаючись у сесійній залі всю ніч з 27 на 28 червня.
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Прийняття Конституції було найважливішим кроком у забезпеченні прав людини і сприяло підвищенню авторитету країни в світі.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Конституції.
Сьогодні свято на моїй землі,
За яке боролись і за яке вмирали,
Діди і прадіди твої й мої, і про яке
Поети мріяли і нишкома писали.
Сьогодні свято на моїй Вкраїні,
І ми про нього можемо сказати вільно,
Свобода слова і права людини – наш закон,
Із чим вітаю вас, шановні, щиро!
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З головним святом країни вітаємо,
Мирного неба над головою бажаємо,
Нехай у кожному домі панує щастя і любов,
Нехай Україна процвітає знову і знов!
***
День Конституції сьогодні відзначаємо,
Всіх українців щиро вітаємо,
Бажаємо вам миру, щастя і добра,
Жити в країні вільно вже пора!
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Я – українець. Є у мене право
На рідну мову та свою державу,
На гордий прапор золотисто-синій,
На щастя жити у такій країні.
Я – українець. Право знати маю
Про тих, кого героями вважаю,
Що людство рятували від руїни, –
Синів і дочок, гідних України.
Я – українець. Хочу право мати
Завжди усе, що думаю, казати,
На незалежну та міцну державу,
На все, що гарантовано по праву.
Я – українець. І моє це право
Любити землю горду й величаву,
Та дух свободи набирати в груди.
Я – українець. Був ним, є, і буду!
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У День Конституції хочу
Вам побажати достатку,
Щоб усе вам було по плечу,
Щоб усі справи йшли гладко,
Звичайно, Батьківщину любити –
Бути сміливим життєлюбом,
Закони держави шанувати,
І жити вам буде любо!
З Днем Конституції!
Раніше Факти ICTV підготували список того, куди можна сходити 28 червня.