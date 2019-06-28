День Конституції відзначається в Україні щорічно 28 червня.

У 1996 році народні депутати працювали над проектом документа, залишаючись у сесійній залі всю ніч з 27 на 28 червня.

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Прийняття Конституції було найважливішим кроком у забезпеченні прав людини і сприяло підвищенню авторитету країни в світі.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Конституції.

Сьогодні свято на моїй землі,

За яке боролись і за яке вмирали,

Діди і прадіди твої й мої, і про яке

Поети мріяли і нишкома писали.

Сьогодні свято на моїй Вкраїні,

І ми про нього можемо сказати вільно,

Свобода слова і права людини – наш закон,

Із чим вітаю вас, шановні, щиро!

***

З головним святом країни вітаємо,

Мирного неба над головою бажаємо,

Нехай у кожному домі панує щастя і любов,

Нехай Україна процвітає знову і знов!

***

День Конституції сьогодні відзначаємо,

Всіх українців щиро вітаємо,

Бажаємо вам миру, щастя і добра,

Жити в країні вільно вже пора!

***

Я – українець. Є у мене право

На рідну мову та свою державу,

На гордий прапор золотисто-синій,

На щастя жити у такій країні.

Я – українець. Право знати маю

Про тих, кого героями вважаю,

Що людство рятували від руїни, –

Синів і дочок, гідних України.

Я – українець. Хочу право мати

Завжди усе, що думаю, казати,

На незалежну та міцну державу,

На все, що гарантовано по праву.

Я – українець. І моє це право

Любити землю горду й величаву,

Та дух свободи набирати в груди.

Я – українець. Був ним, є, і буду!

***

У День Конституції хочу

Вам побажати достатку,

Щоб усе вам було по плечу,

Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину любити –

Бути сміливим життєлюбом,

Закони держави шанувати,

І жити вам буде любо!

З Днем Конституції!

Раніше Факти ICTV підготували список того, куди можна сходити 28 червня.