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Світ поки не готовий: нейромережу DeepNude для роздягання жінок закрили

Розробники нейромережі DeepNude, яка на фото роздягає жінок, закрили сервіс.

DeepNude

Розробники DeepNude відмовилися від оновлень програми і заявили про закриття проекту.

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– Якщо додаток використовують 500 тис. чоловік, то ймовірність того, що люди стануть зловживати ним, занадто висока. Світ поки не готовий до DeepNude, – заявили розробники.

Нагадаємо, DeepNude – це програма, яка редагує фото жінок, прибираючи одяг та домальовуючи замість неї частини оголеного тіла.

Фото: Dreamstime

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