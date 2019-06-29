Американська компанія Apple зняла рекламу навушників AirPods в Києві.

Apple зняла нову рекламу бездротових навушників AirPods в Києві.

У відео показані реальні кадри української столиці в поєднанні з павільйонними зйомками.

Ролик був знятий в кольорі, але творці вирішили, що чорно-білий варіант додасть більш яскравий ефект і зможе передати натхнення голлівудськими фільмами 1920-х років і комедіями Бастера Кітона.

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Саундтреком стала пісня I Learnt Some Ass Today у виконанні Tessellated.

У 2-хвилинному відео похмурий чоловік виходить зі своєї квартири і, ймовірно, йде на роботу, від якої він не в захваті. Але після того, як він включив AirPods світ змінився під його ногами і перетворився на батут.

У створенні реклами брала участь українська продакшн-студія Radioaktive Film.

Режисером виступив Оскар Хадсон, який знімав кліпи для Bonobo і Radiohead. Ідеєю і розробкою займалося агентство TBWA\Media Arts Lab.

Напомним, в 2017 году компания сняла рекламу Apple Watch на киевском вокзале.

Джерело: Adweek

Джерело: The Village