Американська компанія Apple зняла рекламу навушників AirPods в Києві.
Apple зняла нову рекламу бездротових навушників AirPods в Києві.
У відео показані реальні кадри української столиці в поєднанні з павільйонними зйомками.
Ролик був знятий в кольорі, але творці вирішили, що чорно-білий варіант додасть більш яскравий ефект і зможе передати натхнення голлівудськими фільмами 1920-х років і комедіями Бастера Кітона.
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Саундтреком стала пісня I Learnt Some Ass Today у виконанні Tessellated.
У 2-хвилинному відео похмурий чоловік виходить зі своєї квартири і, ймовірно, йде на роботу, від якої він не в захваті. Але після того, як він включив AirPods світ змінився під його ногами і перетворився на батут.
У створенні реклами брала участь українська продакшн-студія Radioaktive Film.
Режисером виступив Оскар Хадсон, який знімав кліпи для Bonobo і Radiohead. Ідеєю і розробкою займалося агентство TBWA\Media Arts Lab.
Напомним, в 2017 году компания сняла рекламу Apple Watch на киевском вокзале.
Джерело: Adweek
Джерело: The Village