День Металурга в Україні щорічно відзначають у третю неділю липня.

День Металурга в Україні відзначають у третю неділю липня.

У 2019 році працівників металургійної та гірничодобувної промисловості потрібно не забути привітати 21 липня.

У це свято українці відзначають працю різних “чаклунів металу”, які видобувають руду, виплавляють чавун, сталь чи здійснюють прокат.

Важливе це свято і для жителів міст, у яких є заводи або шахти. У таких містах часто проходять урочисті заходи, пов’язані з Днем металурга.

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Спочатку свято називалося День металурга, але 27 червня 2006 Президент України підписав Указ N584/2006, яким перейменував його на День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.

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