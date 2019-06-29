Яким буде 29 червня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.
День сприятливий для творчих справ. Можна купувати щось значуще і цінне. Добре активно проводити час.
На сьогодні варто запланувати щось корисне і творче. Не рекомендується призначати планові операції, здійснювати деструктивні і руйнівні дії.
Також не потрібно займатися будь-якими судовими питаннями і розглядами.
Читайте: Гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2019
День сприятливий для приготування їжі, частувань, особливо якщо страва готується на вогні. Можна влаштувати виїзд на природу з приготуванням їжі на багатті.
Варто приділити більше часу та уваги для спілкування з дітьми.
До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп на тиждень.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+