Яким буде 29 червня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День сприятливий для творчих справ. Можна купувати щось значуще і цінне. Добре активно проводити час.

На сьогодні варто запланувати щось корисне і творче. Не рекомендується призначати планові операції, здійснювати деструктивні і руйнівні дії.

Також не потрібно займатися будь-якими судовими питаннями і розглядами.

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День сприятливий для приготування їжі, частувань, особливо якщо страва готується на вогні. Можна влаштувати виїзд на природу з приготуванням їжі на багатті.

Варто приділити більше часу та уваги для спілкування з дітьми.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп на тиждень.