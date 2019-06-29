30 червня українці святкуватимуть День молоді. Куди сходити в Києві у цей день – розкажуть Факти ICTV.

День молоді в Україні відзначається в останню неділю червня. Цього року цей день припадає на 30 червня.

Традиційно в Києві влаштовується безліч заходів.

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День молоді буде третім вихідним тижня і, якщо ви залишитеся в столиці, то Факти ICTV підготували список того, куди можна сходити.

Пікнік на Співочому

30 червня

Співоче Поле

Квитки: 130 грн

Придбати квитки можна тут

На святі можна буде спробувати страви на грилі і мангалі за традиційними рецептами різних кухонь світу, поєднуючи це все з авторськими напоями.

Також на Співочому полі виступлять кавер-бенди та зірки.

Гостей чекають конкурси, дитяча зона, смачні фуд-корти, майстер класи та багато іншого.

Circus Night Market Кураж Базар & Masterskaya

30 червня, з 11.00

ВДНГ

Квитки: 50 грн

Купити квитки можна тут

На Circus Night Market організатори обіцяють влаштувати спектакль, який залишиться в пам’яті надовго.

У повній гармонії з цінностями Кураж Базару в їх цирку не буде дресированих тварин.

Крім традиційного шопінгу, фуд-корту і фотозон на заході виступлять Anta, Jonathan Livingston Lucas Bird, Тома Рибка (Щасливі люди), Push’n Pull LAYAH, DJ SET LemOjOvie.

Також очікується ще один виступ, який організатори поки тримають в секреті.

Літо на ВДНГ

30 червня, з 10.00

Розклад можна дізнатися тут

Локація повертається та перетворюється на головну пікнік-зону міста, з виступами стендап-артистів, музичними концертами, DJ-сетами, кінопоказами та іншими активностями.

Всього понад півсотні локацій для святкування Дня молоді.

Сиеста в Арсенале

30 червня, з 11.00

Мистецький Арсенал

Квитки: від 40 до 450 грн

Купити квитки можна здесь

Сієста в Арсеналі — денні вечірки біля фонтану під кураторством незалежних музичних медіа та ініціатив 20ftRadio, TIGHT magazine, Comma, СЛУХ, Womens Sound Jammy Music Day Hacker.

В рамках циклу подій Плани на літо в Мистецькому арсеналі.

Тут можна відпочити під вибірки музики, почитати біля фонтану куплені на Книжковому арсеналі новинки і обговорити виставки за склянкою лимонаду.

Сюди можна приходити, щоб подрімати в гамаку після суботи або потанцювати.

Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.