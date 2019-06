Липень порадує киян безліччю концертів і довгоочікуваних фестивалів. Куди піти в липні – розкажуть Факти ICTV.

Липень традиційно стане місяцем, коли Україну відвідає найбільша кількість всесвітньо відомих виконавців.

Все завдяки найбільшим музичним фестивалям України – Atlas Weekend і UPark Festival.

Крім цього в столиці можна відвідати таємничий виступ Jonathan Bree або послухати гурт The Unsleeping, які перемогли в конкурсі і тепер виступлять на Sziget в Угорщині.

Факти ICTV обрали найкращі івенти, які відбудуться у липні у Києві.

Мій Рей: квартет Руслана Єгорова

Caribbean Club

4 липня, 20.00

Вартість: 190-820 грн

Придбати квитки можна тут

Важко знайти людину хоча б випадково не знайому з хітами Рея Чарльза, відомого джазового віртуоза.

Незважаючи на сліпоту, американський музикант не тільки потрапив до зали славу рок-н-ролу, джазу та блюзу, але й отримав 17 премій Греммі – Френк Сінатра назвав Рея “єдиним генієм у шоу-бізнесі”.

4 липня у Caribbean Club ви зможете дізнатися історію видатного артиста через його музику. Квартет Руслана Єгорова складається з талановитих музикантів України з багатим досвідом експериментів над класичними джазовими творами.

В репертуарі колективу ключове місце відведено свінгу та жанру боса нови.

Jonathan Bree

ЮБК

5 липня, 20.00

Вартість: 450 грн

Придбати квитки можна тут

Jonathan Bree – співак, композитора, мультиінструменталіст та продюсер з Нової Зеландії.

Його нещодавній музичний кліп You’re So Cool став сенсацією YouTube, привертаючи увагу глядачів до гурту своїм унікальним стилем та прихованими за масками обличчями.

Шоу Bree рівноцінно зачаровує своєю потойбічністю – як у звуковому, так і у візуальному плані.

Зараз він записує матеріал для четвертого альбому та готується до світового турне 2019 року.

Ніч на Івана Купала 2019

X-Park

6-7 липня, 10.00

Вартість: 99-1499 грн

Придбати квитки можна тут

Купальська ніч – одна з наймістичніших ночей року. За повір’ям, з 6-го на 7-го липня з’єднуються всі чотири божественні стихії: Земля, Вода, Вогонь і Повітря.

Якщо ви хочете не тільки пострибати через багаття, але й розважитись з друзями або відпочити з сім’єю, тоді варто відвідати фестиваль Ніч на Івана Купала в X-Park.

Святкування відбудеться на трьох великих локаціях, з фотозонами, фудкортами та ярмаркою хенд-мейду.

Цікаві конкурси, майстер-класи, лекції – кожен знайде, чем зайнятися до заходу сонця, адже ввечері почнуться музичні концерти етно-гуртів та хедлайнерів фестивалю: Lucky4, Дмитра Бабака, INGRET, та народної артистки України Каті Бужинської.

The Unsleeping

ЮБК

7 липня, 19.30

Вартість: 200 грн

Придбати квитки можна тут

Шість років тому п’ятеро хлопців з Умані зібралися разом, щоб пізніше створити гурт The Unsleeping.

Спочатку випускали чорнетки-сингли, а перший міні-альбом вийшов тільки у 2016 році. Музичні критики та слухачі вже не змогли пройти повз цей реліз. Тим паче, що тоді вийшов кліп на пісню You Drive My Four Wheel Coffin, який зібрав сотню тисяч переглядів на YouTube.

Після цього гурт почали запрошувати на музичні фестивалі, а довкола їх творчості почала утворюватись перша спілка фанатів.

7 липня the Unsleeping мають довести, що виросли до сольних виступів у Києві.

Maluma

Палац Спорту

8 липня, 19.00

Вартість: 1199-3999 грн

Придбати квитки можна тут

Хуан Луїс Лондоньо Аріас почав музичну кар’єру в зовсім молодому віці – у 2010 році, коли колумбійському співакові виповнилося всього 16 років, дядько подарував йому сеанс на звукозаписуючій студії.

Пісня Farandulera стала місцевим радіо-хітом, після чого талант помітили в Sony Music Colombia. За цим послідував різкий стрибок популярності, молодий співак відмовився від футбольної кар’єри і повністю присвятив себе творчості.

Зараз на його рахунку спільні пісні з Мадонною і Ріккі Мартіном, а сингли незмінно досягають топ-3 в національних чартах.

Цього року він вперше відправляється в міжнародне турне, яке включає й виступ у Києві.

Дорослі читання

Caribbean Club

9 липня, 19.00

Вартість: 190-790 грн

Придбати квитки можна тут

Дорослі читання – це новий формат літературних івентів від книжкового продюсера Олени Лазуткіної, який перенесе вас з бібліотечних залів до великої сцени.

Талановиті читачі у вигляді декламації відтворять найвідвертіші уривки з відомих творів класиків.

Супроводжуючий відеоряд і аудіо з театральними перформансами роблять подію схожою на справжній театральний спектакль, поділений на поезію та прозу.

9 липня вас чекають фрагменти творів Льва Толстого, Набокова, Анаіс Нін, Кукліна, Бревіса у виконанні Миколи Серьги, Світлани Вольнової, Сніжани Єгорової, Олександра Меламуда та інших зіркових гостей.

Atlas Weekend 2019

10-14 липня

ВДНГ

Квитки: 1050 – 2600 грн

Придбати квитки можна тут

Четвертий рік поспіль Atlas Weekend радуватиме українських меломанів своїми потужними привозами.

Фестиваль пройде традиційно на ВДНГ. На святі музики вже заявлені шість хедлайнерів і багато не менш крутих виконавців.

Black Eyed Peas, Liam Gallgher, The Chainsmokers, Сплін, The Subways, The Vaccines, Little Big – всіх їх можна буде побачити і почути на Atlas Weekend.

Як завжди, крім музики, на фестивалі буде фудкорд і фотозони.

Upark Festival

16 липня-18 липня, 15.00

Sky Family Park



Квитки: 3499 – 6099 грн

Придбати квитки можна тут

У минулому році Upark проходив на стадіоні, а в цьому організатори змінили формат на більш сучасний і відповідний ритму і стилю життя мегаполісу.

Фестиваль пройде в Sky Family Park, де на гостей чекатимуть не тільки концерти, але і величезна зелена територія, пляжі, басейни, ігрові зони, вулична їжа та багато іншого.

Список хедлайнерів на Upark вражає назвами всесвітньо відомих колективів.

Серед учасників: Bring Me The Horizon, Nothing but Thieves, SWMRS, Thirty Seconds to Mars, Rag’n’Bone Man, Pale Waves, MO, Die Antwoord та Іван Дорн.

Злата Огнєвіч

Caribbean Club

18 липня, 20.00

Вартість: 490-1990 грн

Придбати квитки можна тут

Злата Огнєвіч – відома українська співачка та телеведуча з неймовірно тендітним голосом.

У 2013 році вона представляла Україну на конкурсі Євробачення, де посіла почесне третє місце, але список її творчих досягнень цим не обмежується.

Над її піснями працюють найкращі продюсери та хітмейкери країни, вона займає верхні позиції національних хіт-парадів, має десятки відеокліпів, виступ дуетом з легендарним тенором Андреа Бочеллі та участь в концерті Монсеррат Кабальє.

Співачка підготувала новий сюрприз для всіх шанувальників якісної української музики.

Нова програма Акустика відкриє по-новому улюблені пісні Огнєвіч, і без того ніжної виконавиці, які завдяки Kaska Records Band пролунають в ще більш магічному акустичному форматі.

Літо на ВДНГ

Травень – вересень, з 10.00

Розклад можна дізнатися тут

Минулого року проект Літо на ВДНГ відвідало понад 2 млн киян та гостей української столиці.

Така кількість відвідувачів дозволяє назвати парк найпопулярнішою локацією для відпочинку та сімейного дозвілля на мапі як Києва, так і країни в цілому.

Цього літа локація повертається та перетворюється на головну пікнік-зону міста, з виступами стендап-артистів, музичними концертами, DJ-сетами, кінопоказами та іншими активностями.

Всього понад півсотні локацій для дозвілля з родиною, друзями та коханими.

