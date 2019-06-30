30 червня українці відзначатимуть День молоді. Про історію та традиції свята розкажуть Факти ICTV.
Історія Дня молоді
Історія свята бере свій початок в 90-х роках.
22 червня 1994 року президент України Леонід Кравчук видав указ про встановлення свята.
З цього часу День молоді відзначають щорічно в останню неділю червня.
До слова, 7 лютого 1958 року в СРСР був заснований День радянської молоді і відзначався він також в останню неділю червня.
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Традиції Дня молоді
В Україні існує більше тисячі молодіжних організацій, які підтримуються державою.
Щорічно Кабінет міністрів вручає 60 премій найталановитішої молоді різних професій.
Також в цей день традиційно проходять святкові заходи, організовані за підтримки влади.
Раніше Факти ICTV підготували список, куди можна сходити на День молоді.