30 червня українці відзначатимуть День молоді. Про історію та традиції свята розкажуть Факти ICTV.

Історія Дня молоді

Історія свята бере свій початок в 90-х роках.

22 червня 1994 року президент України Леонід Кравчук видав указ про встановлення свята.

З цього часу День молоді відзначають щорічно в останню неділю червня.

До слова, 7 лютого 1958 року в СРСР був заснований День радянської молоді і відзначався він також в останню неділю червня.

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Традиції Дня молоді

В Україні існує більше тисячі молодіжних організацій, які підтримуються державою.

Щорічно Кабінет міністрів вручає 60 премій найталановитішої молоді різних професій.

Також в цей день традиційно проходять святкові заходи, організовані за підтримки влади.

Раніше Факти ICTV підготували список, куди можна сходити на День молоді.