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День молоді: привітання у картинках

Щорічно в Україні День молоді святкують в останню неділю червня. Найкращі привітання у картинках з цим святом, підготували Факти ICTV.

День молоді: привітання у картинках

День молоді відзначають в останню неділю червня. У 2019 році свято припадає на 30 червня.

До категорії молодь в Україні належать люди віком від 18 до 35 років.

Не забудьте привітати своїх друзів і знайомих з чудовим святом.

Читайте: Куди піти на День молоді у Києві – афіша

Привітання в картинках

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День молоді: привітання у картинках / 7 фотографий

Нагадаємо, у червні українці відпочиватимуть два додаткових дні -17 та 28 червня.

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