Щорічно в Україні День молоді святкують в останню неділю червня. Найкращі привітання у картинках з цим святом, підготували Факти ICTV.
День молоді відзначають в останню неділю червня. У 2019 році свято припадає на 30 червня.
До категорії молодь в Україні належать люди віком від 18 до 35 років.
Не забудьте привітати своїх друзів і знайомих з чудовим святом.
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Привітання в картинках
День молоді: привітання у картинках / 7 фотографий
Нагадаємо, у червні українці відпочиватимуть два додаткових дні -17 та 28 червня.
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