День молоді в Україні щорічно відзначають в останню неділю червня і цього року свято припадає на 30 червня.

День молоді в Україні був затверджений як національне свято 22 червня 1994 року указом першого президента країни Леоніда Кравчука.

Щорічно до Дня молоді в нашій країні влаштовують різні концерти, ярмарки, виставки та інші заходи.

До категорії молоді в Україні відносять громадян країни у віці від 18 до 35 років і її кількість становить близько 22% населення нашої країни. Однак норми ВООЗ свідчать про те, що молодими вважаються люди віком до 44 років.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем молоді в Україні:

Я в день молоді веселий,

Всіх вітаю друзі вас.

Хай для справ великих, чесних

Завжди буде у вас час.

Силу молодості в серці

Ви назавжди збережіть.

Той запал наснаги дужий

Ви крізь роки пронесіть.

***

З днем молоді України,

Вітаємо ми всі родини.

В житті щоб було все гладенько,

Щоб турбувалась про вас рідна ненька.

Щоб молодь на країну зважала,

Старих всіх людей поважала.

Щоб праця для вас завжди була,

Щоб Рада про вас не забула.

***

Вам в день молоді бажаю,

Щоб вогонь в душі горів.

У житті щоб вистачало

Вам і гострих відчуттів.

Паспорт — документ важливий,

Та забудьте дату.

Пороху в порохівницях

Буде хай багато.

***

Хай доля іскриться, цвіте і не в’яне,

Хай рветься в політ, мов крило журавля,

До нових вершин, до мрії, до щастя,

Хай душу наповнять нові відчуття!

***

Усіх, хто душею молодий, вітаю зі святом,

А таких на Україні — не перерахувати!

Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,

Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.

І кому під п’ятдесят, теж не відставайте,

Друга молодість цвіте — її користайте.

Бажаю сьогодні всім гарно святкувати,

За майбутнє України келихи підняти!

***

Хай у душі цвіте весна,

Та небо буде ясним;

І щоб життя твоє було,

Щасливим та прекрасним,

А в серці твоїм хай завжди,

Горить вогонь кохання,

І хай у цей святковий день,

Здійсняться всі бажання!

***

Вас в день молоді вітаю,

Побажаю драйву,

Буде місце хай в житті

Радості і сяйву.

Скільки б років вам не було,

Хай палає вогник,

Молодіть — це стан душі,

Рятівний ваш човник.

***

З днем молоді щирі вітання!

З веселим та радісним днем!

Хай збудуться всі сподівання,

Й рясним розійдуться дощем.

Хай в серці вогонь не згасає,

Енергія б’є через край!

Хай мудрість потроху зростає,

Щастить в починаннях нехай.

***

Дружби міцної,

Хоча й не простої.

Для серця кохання,

Палкого зізнання.

В день молоді щиро,

Тебе привітаю.

Бути до ста літ,

В душі юним бажаю.

***

Молодь славна, вас вітаю

Із прекрасним святом цим.

Хай завжди навколо буде

Сміх, веселощі і дзвін.

Цей порив в душі глибокій

Вам бажаю зберегти.

І його крізь довгі роки

В серці вашім пронести.

До слова, Факти ICTV зібрали афішу заходів у Києві на День молоді.