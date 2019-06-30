В Україні 30 червня День молоді святкують мільйони людей віком від 18 до 35 років. Факти ICTV створили тест і пропонують згадати, як розважалося молоде покоління до появи гаджетів та розвитку інтернет-залежності.

В останню неділю червня відзначають національне свято – День молоді.

Свято було встановлено у 1994 році Указом президента України № 323/94 за ініціативою молодіжних об’єднань та організацій.

До молоді в Україні відносять громадян у віці від 18 до 35 років, а це приблизно 22,6% населення країни.

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Сьогодні ж розвиток інформаційних технологій і всесвітній прогрес відчутно вплинули на сучасне покоління.

Нинішня молодь “погрузла” в комп’ютерних іграх, гаджетах і практично живе в соціальних мережах.

Отже традиційні розваги старшого покоління молоді не цікаві та в чомусь навіть незрозумілі.

Факти ICTV пропонують пройти тест і перевірити, що ви знаєте про розваги молоді 90-х. Поїхали?

До слова, Факти ICTV зібрали афішу заходів у Києві на День молоді.

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