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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 30 червня

Яким буде 30 червня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Сприятливий день для більшості творчих справ.

Час сприяє будь-яким садовим роботам, особливо пов’язаним з посадкою і висадкою рослин.

Також день сприяє більшості заходів, спрямованих на поліпшення здоров’я і зцілення.

Недільний день, як правило, дуже сприятливий для будь-яких духовних практик.

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З урахуванням того, що через три дні починається коридор затемнень, в який також важливо входити усвідомлено, то добре зробити перегляд речей, подумати про те, в яких речах хочеться трансформації, змін та усвідомленості.

Завершується місячний місяць, можна підводити підсумки, доробляти справи, які важливо закінчити. І важливо сьогодні не використовувати енергію дня на роздратування, конфлікти і руйнування. Особливо це стосується питань відносин.

Сприятливо: надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп на тиждень.

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