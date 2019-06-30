Сьогодні в усьому світі відзначається День астероїда. Факти ICTV розібралися, яку загрозу становлять небесні тіла, і чи зможуть люди щось з ними зробити.

Міжнародний день астероїда був введений Генасамблеєю ООН як нагадування про події 30 червня 1908 року. Тоді неподалік від річки Підкам’яна Тунгуска (Сибір) впав величезний метеорит, який розірвався з потужністю водневої бомби. Сила вибуху після його падіння вважається найбільшою за всю історію вивчення астероїдів. Вибухову хвилю зафіксували в обсерваторіях по всьому світу.

Астероїди – це невеликі тіла Сонячної системи, які набагато менше за розміром і масою, ніж планети. Також у них неправильна форма і відсутня атмосфера.

У результаті падіння метеорита дерева на території 2 тис. квадратних км були вивернуті з корінням, а кілька днів після події небо і хмари у цьому районі світилися вдень і вночі.

Тому NASA пильно стежить за астероїдами і метеоритами, щоб знати про можливу небезпеку.

Коли пролетять найближчі від Землі астероїди

Останній астероїд наближався до Землі 27 червня. 330-метрове космічне тіло під назвою 2008 KV2 пролетіло на відстані 6,7 млн км від нашої планети і ніяк не загрожувало їй. Однак воно становить загрозу, якщо впаде на Землю, адже його розмір можна порівняти з хмарочосом.

Найближчим часом потенційно небезпечні астероїди не пролітатимуть біля нашої планети.

Вченими були створені роботизовані телескопи у таких проектах як Sky Survey та Pan-STARRS для того, аби стежити за небесними тілами, які можуть впасти на Землю.

У NASA навіть опублікували каталог метеоритів, які проходитимуть поруч з нашою планетою. Залежно від кольору (білий, зелений, жовтий, червоний) можна дізнатися чи є можливість зіткнення.

Наразі на мапі знаходиться всього кілька жовтих астероїдів, які можуть впасти на Землю.

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Але це не означає, що наша планета повністю врятована від небезпеки, адже був випадок з падінням метеорита у Челябінську (Росія). Його появу не передбачив жоден телескоп. Це могло бути пов’язано з думкою вчених про те, що небесні тіла діаметром до 20 метрів не здатні завдати значної шкоди Землі, а тому пильне спостереження за ними не ведуть.

Варто пам’ятати, що людство не зможе уникнути руйнівних наслідків, якщо небесне тіло впаде на місто.

Чи існує стратегія захисту Землі від астероїда

Поготів, зараз у людей немає ефективного засобу, щоб вберегтися від метеоритної загрози. За словами екс-глави Американського космічного агентства Чарльза Болдена, наразі людство може тільки молитися.

Проблему падіння астероїдів на Землю ігнорували десятиліттями, а тому сьогодні у людства немає механізму, який би дозволяв завчасно виявляти космічні тіла і знищувати їх.

Наразі для захисту від астероїдів можна сподіватися тільки на комерційні проекти, які вивчають астероїди. Їхні дані можуть переконати країни запустити повноцінні програми по захисту від небесних тіл.

До слова, NASA підписало контракт з компанією SpaceX, завдяки якому у космос запустять апарат для знищення потенційно небезпечних астероїдів.