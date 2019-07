Купити квитки на Atlas Weekend 2019 можна до 10 липня. У продажу є абонемент на всі дні за 2,5 тис. гривень.

Квитки на Atlas Weekend 2019 будуть доступні у продажу до 10 липня. Абонемент на всі дні фестивалю обійдеться меломанам у 2,5 тис. грн. Одноденний квиток коштує 1 тис. грн, а кемпінг обійдеться у 500 грн.

Головний музичний фестиваль України Atlas Weekend 2019 пройде в Києві на ВДНГ з 9 по 14 липня.

Квитки можна придбати за посиланням.

На фестивалі виступлять Ліам Галлагер, Том Оделл, The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Монеточка, ONUKA, Little Big, Shahmen, Blawan, АИГЕЛ, The Hardkiss, Alyona Alyona та багато інших.

