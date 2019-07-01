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Atlas Weekend 2019: розклад фестивалю

Найбільший музичний фестиваль Atlas Weekend 2019 відбудеться в Києві на ВДНГ і триватиме шість днів – з 9 по 14 липня.

расписание Atlas Weekend 2019

Розклад Atlas Weekend 2019 готовий і вже можна планувати час відвідування фестивалю, щоб не пропустити виступи улюблених виконавців.

Всі локації Atlas Weekend будуть відкриті для відвідувачів щодня з 12.00.

Квитки на фестиваль дорожчають з оголошенням нових хедлайнерів, але перший день незмінно залишається безкоштовним.

Читайте: Хедлайнери Atlas Weekend 2019: топ-виконавці фестивалю

Факти ICTV зібрали найповніший розклад Atlas Weekend 2019.

9 липня

10 липня

11 липня

12 липня

13 липня

14 липня

Раніше Факти ICTV писали, що купити квитки на Atlas Weekend 2019 можна до 10 липня.

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