Бакота – затоплене поселення у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області, якому понад чотири тисячі років. Факти ICTV зібрали 5 цікавих фактів про українську Атлантиду.

1. Бакота – місце якого немає на карті

Поселення знаходилося за 55 км від залізничної станції Кам’янець-Подільський. Через будівництво Дністровської ГЕС у 80-х роках минулого століття Бакоту затопили, як і ще 60 сіл. Наприкінці жовтня 1981 року село викреслили з облікових даних – тому його немає на карті.

На місці села тепер тече Дністер. Наразі це територія Національного природного парку Подільські Товтри – популярне місце серед туристів.

2. Старіша за Львів

Бакота існувала, коли літописи ще не згадували про величний Львів (1256).

Перша згадка про поселення датується 1240 роком. Це був період нашестя монголо-татарської орди Батия. У XIII столітті Бакота була великим містом – адміністративним центром Дністровського Пониззя (з XIV століття – Поділля), яке входило до Галицько-Волинського князівства.

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3. Найстаріший печерний монастир Поділля – єдине, що лишилося від Бакоти

Бакотою зараз умовно називають місця вздовж берега Дністра, розташовані поблизу залишків печерного Свято-Михайлівського монастиря. Їхні долі пов’язані навіки.

Монастир знаходиться на висоті близько 70 м, на середній терасі схилу Білої гори, що підноситься над Дністром на 130 м.

Перша згадка про монастир відноситься до 1362 року, коли литовці прибули в Бакоту і побачили ченців в скельних печерах.

4. Таємнича скеля Курник або Кам’яна голова

Особливої уваги заслуговує висока кам’яна скеля на березі Дністра – Курник. Місцеві жителі переконують, що саме її описав Пушкін у своїй поемі Руслан і Людмила.

Назва урочища Курник у Бакоті, ймовірно, пішла від порівняння його з місцем проживання різних птахів, бо тут ще недавно гніздились найбільші сови – пугачі. А форма скелі нагадує людську голову. Звідси її друга назва – Кам’яна голова.

5. Клімат, як у Криму

У Бакоті унікальний мікроклімат, бо скелі й ліси захищають узбережжя Дністра від північних повітряних потоків. Тому метеорологи місцевий клімат порівнюють з ялтинським. Мальовнича природа та тепла погода приваблює туристів із наметами, починаючи з квітня.

Туристи називають Бакоту одним з найкрасивіших місць України і не втомлюються ділитися її неймовірними краєвидами у соцмережах.

Все про відпочинок у Бакоті – у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Національний природний парк Подільські Товтри