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Факти / Lifestyle

Чи можна купатися на Івана Купала

У ніч проти Івана Купала, з 6 на 7 липня, прокидається вся лісова нечисть, тому існує чимало заборон. Чи можна купатися в цю магічну ніч – розкажуть Факти ICTV.

Івана Купала

Напередодні Івана Купала, тобто ввечері 6 червня, обов’язково потрібно прийти до річки, але купатися не можна в жодному разі.

Водяні та русалки, які прокидаються цієї ночі, можуть затягнути на дно.

А вагітним жінкам, дітям і людям похилого віку навіть не можна підходити до води. Наші предки вважали, що їхній організм недостатньо сильний, щоб чинити опір нечистій силі.

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Але зі сходом сонця 7 червня заборона на купання знімалася.

Саме з настанням Івана Купала нечисть залишає водойми, а вода у них набуває магічних властивостей.

Вважалося, що купання у цей день змиє всі захворювання і зміцнить імунітет.

Щоб магія купальської ночі подіяла на ваш організм, у воду необхідно входити з почуттям радості та подумки подякувати Купалі за те, що він вам подарує красу і здоров’я.

Більше про традиції та заборони на Івана Купала – у нашому матеріалі.

Фото: Dreamstime

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