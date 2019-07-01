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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 1 липня

Яким будет 1 липня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

День не підходить для важливих починань, краще зайнятися простими поточними і домашніми справами.

Сьогодні бажано уникати активного спілкування, а провести день на самоті та у спокійній обстановці.

Якщо є необхідність позбутися чогось віджилого і непотрібного, зірки вам у цьому допоможуть, але важливо дуже ретельно все обдумати і зважити – щоб не потрапити під вплив емоцій.

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Поспішних і важливих рішень сьогодні варто уникати.

Несприятливо: надягання нового одягу, стрижка волосся, підстригання нігтів, початок подорожей, фінансові операції.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп на тиждень.

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