Яким будет 1 липня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.
День не підходить для важливих починань, краще зайнятися простими поточними і домашніми справами.
Сьогодні бажано уникати активного спілкування, а провести день на самоті та у спокійній обстановці.
Якщо є необхідність позбутися чогось віджилого і непотрібного, зірки вам у цьому допоможуть, але важливо дуже ретельно все обдумати і зважити – щоб не потрапити під вплив емоцій.
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Поспішних і важливих рішень сьогодні варто уникати.
Несприятливо: надягання нового одягу, стрижка волосся, підстригання нігтів, початок подорожей, фінансові операції.
До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп на тиждень.
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