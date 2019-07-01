Гороскоп на тиждень з 1 до 7 липня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 1 до 7 липня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

У всіх діях у цей час є наліт деякого пафосу, помпезності та важливості того, що відбувається. Часом, щоб домогтися свого, доводиться розіграти ціле шоу. Для успіху підприємства його повинен очолювати один керівник. У цьому випадку з ідеї може що-небудь вийти. У творчих людей настає плідний період, за короткий час можете зробити набагато більше, ніж раніше.

Гороскоп для Тельців

З’являється потреба у коханні та розумінні, бажання мати сім’ю. Уява малює подальший сценарій, який навряд чи збігається з реальністю. Те, що вписується у ваші уявлення про партнера, приймається, а те, що не подобається, просто відкидається, хоча і записується десь у глибинах підсвідомості. Бажання кохати та бути коханим затьмарює розум. Можуть вийти на поверхню старі образи, навіть ті, які давно вже забуті.

Гороскоп для Близнюків

Це гарний час для творчих людей, для тих, чия діяльність пов’язана зі словом. Мова стає яскравою, збудливою, хоча і досить піднесеною, що добре для реклами, громадських або політичних справ. Намагайтеся брати участь в інтелектуальних іграх, так ви отримаєте можливість похизуватися своїми знаннями та вразити навколишніх. Однак у цей період ви стаєте досить впертими.

Гороскоп для Раків

Стосунки із протилежною статтю стають душевнішими та емоційніщими. Більше проявляється материнський інстинкт, бажання сприяти та опікати. Навколишні вважають вас привабливішими та чарівнішими, ніж ви відчуваєте себе. Без особливих зусиль ви будете оточені красою. У той самий час ви стаєте вразливішими та образливішими, а настрій стає мінливішим.

Гороскоп для Левів

Ви стаєте оптимістичнішими, чутливішими до знаків уваги та компліментів. Схильні прикрашати дійсність. З’являється сильна жага до задоволень. Це може спричинити помилкові висновки та необачні вчинки. Загалом справи йдуть успішно: легко схоплюєте ідеї та пропозиції що-небудь зробити або організувати. Хороші стосунки з колегами та керівництвом. Сприятливий час для занять з дітьми.

Гороскоп для Дів

Спалах ділової активності. Різкість на словах, войовничість, готовність до суперечок та відстоювання своєї точки зору. Якщо ви не будете намагатися уникати гострих кутів у взаєминах, то наражатиметеся на грубість. Слово стає рушійною силою. Енергійність, ясність думки, вміння говорити переконливо дозволить вирішити складні проблеми. Гарний час для старту інтелектуального проекту.

Гороскоп для Терезів

Зростає ваша чарівність і фізична привабливість, що допоможе у встановленні контактів із протилежною статтю: керівництво, підлеглі чи ділові партнери. Період сприятливий для впливу на публіку, підвищення популярності та впливовості. Можливий певний комерційний успіх, отримання прибутку. Період сприятливий для ділових візитів, створення об’єднань і відкриття підприємств. Підходить для проведення офіційних зустрічей та урочистих прийомів.

Гороскоп для Скорпіонів

Ви схильні займатися громадською діяльністю, натхнені та здатні заразити цим підйомом співробітників і компаньйонів, навіть керівництво. За рахунок особистої привабливості та фізичної чарівності вам багато до снаги. Ви можете розраховувати на матеріальну допомогу, ідейну підтримку керівника, впливових осіб і покровителів, особливо серед представників протилежної статі. Можете сподіватися на успішне вирішення юридичних справ.

Гороскоп для Стрільців

Легше будуть долатися перешкоди, а загальна поведінка стане динамічнішою. У партнерстві та шлюбі помітні не завжди позитивні прагнення до влади. Ви будете намагатися знайти нейтральну позицію, але залишатиметеся у центрі уваги та на позиції лідера. Зможете енергійно взятися за справу, вирватися вперед завдяки власному досвіду. Успіх не змусить на себе довго чекати.

Гороскоп для Козерогів

Підвищені вимоги до партнерів і мінливий настрій можуть принести шкоду стосункам, розлад у родині. У цей період з’являється схильність до непотрібних витрах. Відкиньте амбіції – через них ви можете зазнати відчутні збитки. Постарайтеся не вступати в ділові контакти, відмовтеся від відповідальних виступів, навіть від звичайного обміну думками зі співробітниками. Особливо важко протікає ділове спілкування із представниками протилежної статі.

Гороскоп для Водоліїв

Вирішення ділових і виробничих питань супроводжується особистим протистоянням, зіткненням думок та інтересів. Зросте прагнення до лідерства, активності в професійних і політичних справах. Не час для переговорів і нарад, відповідальних виступів. Все це може призвести до фінансових чи моральних втрат. Слід бути обережнішими під час роботи з різними інструментами, колючо-ріжучими предметами та вогнем.

Гороскоп для Риб

У ці дні пробуджуються естетичні потреби, а творче натхнення спонукає до образного висловлення. Психологічна чутливість, може позитивно вплинути на ділову сферу і контакти. Досягаєте гармонії в суспільних стосунках, у зв’язках із зарубіжними і далекими партнерами. Ви повинні уникати емоційності та нереалістичних проектів, бо можливі фінансові помилки та прорахунки.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на липень 2019 для всіх знаків зодіаку.