Івана Купала щороку святкують у ніч з 6 на 7 липня.

Свято Івана Купала припадає у ніч з 6 на 7 липня. Цей день вважається одним із найзагадковіших свят.

Згідно з повір’ям у цю містичню ніч з’єднуються всі 4 божественні стихії: Земля, Вода, Вогонь і Повітря.

Івана Купала має дохристиянське коріння. Раніше його святкували у період з 20 по 22 червня. У цей день язичники поклонялися богам.

Після того, як християнство витіснило язичництво, свято приурочили до дня народження святого Іоанна Предтечі або Іоанна Хрестителя.

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Спочатку його святкували 24 червня на третій день після літнього сонцестояння. Однак після переходу на новий стиль календаря, його почали відзначати 7 липня.

На Івана Купала дівчата традиційно ворожать, плетуть вінки та йдуть купатися.

Наші предки вірили, якщо в цей день піде дощ, то літо буде спекотним.

До слова, раніше Факти ICTV писали, чого не можна робити на Івана Купала.