Під час коридору затемнень українці зможуть спостерігати попільний Місяць. Що це за явище, коли воно відбудеться і як може вплинути на життя – далі у матеріалі.

Попільний Місяць українці зможуть побачити під час коридору затемнень у липні.

Коридор затемнень

Коридор затемнень – це період між затемненнями, які знаходяться у безпосередній близькості одне від одного. Стартує коридор затемнень 2 липня, з сонячного затемнення, і закінчується 17 липня, у день місячного затемнення.

Пам’ятайте, це непростий період! Події, які відбуваються у цей період, можуть вплинути на наступні 18,5 років життя. Більш детально про небезпеки коридору затемнень і заборони цього періоду можете прочитати на Фактах ICTV.

Що таке попільний Місяць

Попільний Місяць – це явище, коли Місяць видно повністю, хоча Сонцем освітлена лише його частина. Неосвітлена сонячним світлом сторона Місяця має при цьому попільний відтінок.

Це явище унікальне тим, що спостереження за ним дозволяє судити про зміни клімату нашої планети. Наприклад, інтенсивність кольору деякою мірою залежить від щільності хмарності на освітленій у даний момент стороні Землі.

Читайте: Наближається небезпечний період! Що можна і заборонено робити у повний місяць

Коли можна побачити попільний Місяць

Часткове місячне затемнення можна спостерігати 16-17 липня 2019 року.

Чим небезпечний період

У період місячного затемнення 17 липня можливі серйозні потрясіння, як на особистому рівні, так і на соціальному. Можуть виникнути складнощі з грошима, а також різко закінчитися стосунки. Краще зараз уникати імпульсивних дій.

Не виключені несподівані повороти у житті.

До речі, Факти ICTV публікували гороскоп на липень 2019 для всіх знаків зодіаку на липень.