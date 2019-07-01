Липень – місяць досить “бідний” на релізи відеоігор, але власникам Nintendo Switch цього року нудьгувати не доведеться. Факти ICTV зібрали три відеоігри, на які потрібно звернути увагу у липні.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Через 10 років серія Marvel Ultimate Alliance повертається і цього разу стане ексклюзивом на Nintendo Switch.

Як і в попередніх частинах, гравці зможуть зібрати команду з різних персонажів всесвіту коміксів Marvel. Фанатів чекають як персонажі, які стали популярними завдяки фільмам (Вартові галактики, Чорна пантера, Капітан Марвел), так і просто відомі персонажі коміксів Marvel (Росомаха, Примарний гонщик, Псайлок, Людина-павук та інші).

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order не буде продовженням попередніх частин і розповість історію про зовсім інший всесвіт. Мало що можна сказати про сюжет відеоігри, але лише наявність у ньому Таноса та Ультрона говорить про те, що бій буде не з легких.

Завдяки тому, що відеогра виходить на Nintendo Switch, у будь-якого володаря ігрової платформи буде можливість пройти гру удвох.

Всього у відеогрі можуть брати участь до чотирьох гравців, кожен з яких зможе взяти під контроль одного героя всесвіту Marvel.

Великих змін від геймплея чекати не варто, але це зовсім не означає, що Marvel Ultimate Alliance 3 не зможе вас здивувати.

Дата виходу: 19 липня

Платформи: Nintendo Switch

Wolfenstein: Youngblood

В очікуванні нової частини Doom хорошою “перебивкою” може стати shooter Wolfenstein: Youngblood, який хоч і не є повноцінною третьою частиною перезапуску серії, але виглядає дуже цікаво.

Сюжет нової частини розгорнеться у 1980-х роках альтернативної історії, в якій Німеччина перемогла у Другій світовій війні. З моменту Wolfenstein II пройшло 20 років і дочки-близнюки головного героя Бі Джей Бласковіца Джессіка і Софія відправляються в Париж на пошуки свого батька.

Хоч відеогра і побудована на тому ж движку, що і Wolfenstein II, вона пропонує багато цікавих нововведень, одне з яких – можливість пройти Wolfenstein: Youngblood разом з іншим гравцем, який візьме під контроль другого близнюка.

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Крім того, проходити рівні можна буде в будь-якому порядку, попутно відкриваючи нове спорядження і здатності для головних героїнь.

Хоча Wolfenstein: Youngblood, швидше за все, буде коротше, ніж попередні частини серії, вона також повинна обзавестися великою реіграбельністю, адже в розробці бере участь Arkane Studios, яка відома такими відеоіграми як Dishonored і Prey.

Дата виходу: 26 липня

Платформи: ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Fire Emblem: Three Houses

Фанатам тактичних відеоігор варто придивитися до Fire Emblem: Three Houses, адже ця серія вже давно намагається завоювати любов широкої аудиторії.

Сюжет 16-ї частини розповість про головного героя (ім’я та стать якого гравці зможуть обрати самостійно), який, за збігом обставин, стає викладачем в академії континенту Фодлан у фентезійному світі.

Він розділений між трьома войовничими націями: Імперією Ардестіан, Королівством Фаергус та Альянсом Леіцестер, які на момент початку відеоігри уклали мирний договір.

В академії, в якій викладає гравець, опиняться і спадкоємці престолів: Димитрій, Клод і Едельгард.

Ігровий процес не перетерпів великої кількості змін, але графіка у відеогрі тепер виглядає просто приголомшливо, особливо у порівнянні з попередніми частинами серії.

Як і раніше, гравцеві доведеться тренувати загони, вибудовувати відносини з персонажами в академії і вести їх в бій проти різних суперників. Головна фішка серії Fire Emblem залишиться. А полягає вона в тому, що якщо один з персонажів гине, то це назавжди.

Також відіграватимуть велику роль і взаємовідносини з персонажами, які вибудовуються не тільки в академії. Рішення гравців на полі бою також залишатимуть відбиток на дружбу або ворожнечу героїв в загоні.

Fire Emblem: Three Houses – ідеальне рішення для тих, хто любить неспішний геймплей і виділяти час “на подумати”. Якщо ви зможете перетерпіти аніме-стилістику або якщо для вас вона не грає ролі, ви отримаєте відеогру, аналогів якої на ринку майже немає.

Дата виходу: 26 липня

Платформи: Nintendo Switch

До слова, Факти ICTV зібрали найцікавіші анонси з Nintendo Direct на E3 2019.

Фото: Nintendo, Bethesda

Видео: Marvel Entertainment, Bethesda Softworks, Nintendo