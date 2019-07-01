Відпочинок у Грузії безсумнівно залишить лише приємні спогади. Адже це унікальна країна з давньою історією, гостинними людьми та неймовірними пейзажами.

Під час відпочинку в Грузії можна і помилуватися легким туманом у горах, і подихати свіжим морським повітрям, і насолодитися прекрасними пам’ятками архітектури.

Про відпочинок у Грузії, ціни за переліт і житло та що варто подивитися – читайте в матеріалі.

Дістатися в Грузію можна літаком. Якщо брати білети за місяць до вильоту, то їхня вартість з Києва до Тбілісі складе від 2 800 грн (авіаперевізник МАУ) або ж від 2 300 грн (авіаперевізник SkyUp).

Якщо ви не хочете займатися поїздкою самостійно, то туроператори пропонують відпочити у Грузії шість днів за ціною від 10 тис. грн з людини. В суму вже входить авіапереліт.

Ціни на житло в готелях Тбілісі стартують від 900 грн за добу. За місце у хостелі потрібно буде заплатити від 500 грн.

Топ-3 найпопулярніших курорти Грузії

Батумі

Найпопулярніше місто-курорт. Батумі знаходиться на узбережжі Чорного моря з прекрасними пляжами. Для європейців це улюблене місце для відпочинку. Тут можна побачити статую Медеї з золотим руном, яке символізує багатство та процвітання Грузії.

Також особливого шарму місту додають фонтани, що танцюють, колесо огляду, Алфавітна вежа та дзвони на площі П’яцца.

Найвідоміші пляжі в Батумі – центальний (Батумі Біч), зона біля Алфавітної вежі, Зелений мис. Вхід на територію вільний. Платити доведеться за оренду лежака (до 4 ларі), душові кабіни (1 ларі) та роздягалки.

За житло у Батумі доведеться заплатити від 1 200 грн за добу з однієї людини.

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Кобулеті

Курот славиться не тільки пляжами, а й чистим повітрям, сосновими лісами та особливим мікрокліматом. Його називають бюджетним Батумі.

Кобулеті поєднує в собі дві переваги – можливість добре відпочити на морському узбережжі та оздоровитися мінеральними водами. Протяжність пляжу в Кобулеті – до 10 км. У місті є як муніципальні пляжі, так і приватні, які належать санаторіям, будинкам відпочинку або готелям.

Мінеральні джерела, розташовані за два кілометри від Кобулеті, є однією з основних причин відвідування курорту туристами. А вологий клімат і морське повітря створюють умови для таласотерапії – лікування на основі морського клімату, водоростей, лікувальних грязей і морської води.

За одну добу з людини вартість за житло у Кобулеті становить від 1 800-3 000 грн (включаючи сніданок) або ж від 900 грн.

Боржомі

Ще один не менш відомий курорт Грузії. Він розташований на висоті близько 900 метрів над рівнем моря, в ущелині річки Кури. Знамените джерело цілющої води Боржомі знаходиться в однойменній ущелині. Лікувальні властивості цієї води були відкриті більше 120 років тому.

Боржомі відрізняється природними умовами, комфортною температурою і найчистішим гірським повітрям. Курорт оточують чудові гори, які покриті в основному широколистими та хвойними лісами.

Одне з основних місць відпочинку в Боржомі – міський парк. Тут розташовані атракціони та канатна дорога, на якій можна піднятися на гору і насолоджуватися панорамою околиць.

Ще одним символом міста є будинок Мірза-Різа-хана XIX століття. Сама будівля побудована з каменю, а балкон і дах – з різьбленого дерева, прикрашеного камінням бірюзи.

Забронювати номер на добу у Боржомі коштуватиме 2 300-2 500 грн (включно зі сніданком) або ж від 800 грн без сніданку.

До речі, у Грузії розраховуються лише ларі – національною валютою. Краще зробити обмін валют ще в Україні. Не варто це робити в аеропорту Грузії через невигідний курс.

В Україні офіційний курс ларі до гривні становить 9,63. Він оновлюється щомісяця.

Раніше Факти ICTV писали про те, що можна провозити у літаку.