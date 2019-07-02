2 липня у всьому світі відзначають День спортивного журналіста. Кращі привітання в картинках з цим святом підготували Факти ICTV.

Міжнародний день спортивного журналіста почали відзначати з ініціативи Міжнародної Асоціації спортивної преси з 1995 року.

До цієї організації входять 150 країн, включаючи Україну.

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Асоціація є посередником між пресою, спортсменами та спонсорами. Її члени організовують семінари для тих, хто хотів би присвятити своє життя спортивній журналістиці.

В Україні є своя Асоціація спортивних журналістів, яка була створена 26 червня 1999 року.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання в картинках для спортивних журналістів.





















День спортивного журналіста: привітання в картинках / 5 фотографий

Нагадаємо, телеканал ICTV організовує традиційний турнір з пляжного волейболу для спортивних журналістів. Він пройде 2 липня на пляжі Ольмека в Києві.