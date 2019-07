Літо вже почалося, а значить стартував фестивальний сезон. Які фестивали пройдуть літом – розкажуть Факти ICTV.

В Україні проходять щорічно безліч музичних фестивалів, які складно порахувати. Найкрупніші з них – Atlas Weekend, Upark Festival, Zaxidfest, Файне місто. У Європі їх ще більше, а безвіз дає можливість українцям відвідати будь-який.

Музична культура в Україні починає відроджуватися, про що свідчать приїзди актуальних музикантів із світовими іменами.

Також Україну намагаються не проїжджати повз і легенди музики, які на піку вже не одне десятиліття.

Факти ICTV зібрали найпопулярніші українські та європейські фестивалі, які необхідно відвідати хоча б раз у житті.

Музичні фестивалі України

Atlas Weekend

Найбільший фестиваль України пройде на ВДНГ у Києві з 9-14 липня.

Традиційно в перший день фестивалю, 9 липня, вхід буде безкоштовним.

Вартість абонемента на всі дні скласти 2,5 тис. грн. На один день – 1 050 грн.

На території діятиме велика шопінг-зона, парк атракціонів, фотозона, лаунж-зони та фуд-корти.

Також на фестивалі передбачений кемпінг.

Line-up:

9 липня

ONUKA

O.Torvald

YUKO

LETAY

Epolets

10 липня

Black Eyed Peas, ATB, Tom Odell, Tom Walker, Little Big, Netta, Dub FX, Нейромонах Феофан, Tesseract, Health, Latexfauna, Scream Inc.

11 липня

The Chainsmokers, The Vaccines, Frank Iero, Slander, Тараканы!, Detach, Shahmen, Курган & Agregat, Such Gold, Станция Мир.

12 липня

Сплин, UNKLE, Noisia (DJ Set), Télépopmusik, Ляпис-98, Один в каное, Вагоновожатые, АИГЕЛ, Blawan, Regal, Signal.

13 липня

Our Last Night, Hooverphonic, Монеточка, Пошлая Молли, Adept, Brazzaville, Black Peaks, Cesqeaux, Mike Cervello, Wiwek, Лера Яскевич, Space Of Variations.

14 липня

Liam Gallagher, Michael Kiwanuka, The Subways, The Hardkiss, Bhad Bhabie, Друга Ріка, HÆLOS, Порнофильмы, Bahroma, Jinjer, TVORCHI, Velikhan.

Upark Festival

Фестиваль пройде на новій локації – на території Sky Family Park в Києві з 16-18 липня.

Вартість абонемента на всі дні складе 3499 тис. грн. На один день – 1499 грн.

У розпорядженні гостей фестивалю будуть басейн, пляж біля річки, водні розваги, ігрова зона, два критих сферичних бари, розважальні локації і фудкорти.

Line-up:

16 липня

Bring Me The Horizon, Nothing But Thieves и SWMRS.

17 липня

Thirty Seconds to Mars, Rag’n’Bone Man, Pale Waves и AJR.

18 липня

Die Antwoord, MISSIO, MØ и Іван Дорн.

Zaxidfest

З 16 по 18 серпня в локації Чарівна долина, яка знаходиться в Родатичах за 40 км від Львова, пройде щорічний музичний фестиваль Zaxidfest.

Вхідний квиток на три дні коштуватиме 1,2 тис. грн.

Line-up: Apocalyptica, You Me At Six, Cradle Of Filth, Lacuna Coil, Noize MC, After the Burial, Caspian, Eyes Set To Kill, Itchy.

Koktebel Jazz Festival

На початку квітня починається реалізація квитків на Koktebel Jazz Festival, який проходить в Чорноморську. Але вже червень, а анонсів і афіш досі немає.

Цього року організатори фестивалю зіткнулися з підвищеною орендною платою, яка ставить під питання проведення заходу.

Керівник ПрАТ ІСРЗ Михайло Дудніков, який є партнером фестивалю, налаштований відстояти проведення Koktebel Jazz Festival, але поки невідомо чи вдасться.

Файне місто

Щорічний фестиваль у Тернополі, який пройде цього року з 22 по 28 липня.

Тут будуть представлені майже всі молодіжні напрямки, а саме pop, rock, folk, alternative, dance.

Абонемент на всі дні фестивалю обійдеться в 1290 грн, а на один день 860 грн. Також діють знижки на покупку дводенного абонемента.

На території буде паркінг і кемпінг.

Line-up: Powerwolf, The Hardkiss, Kadebostany, Eskimo Callboy, Detach, Элизиум, Нервы, FliT, Rideau, VelikhanBand, Avatar, Мотанка.

Фестивалі Европи

INmusic Festival (Загреб, Хорватія)

Один з кращих і наближених до України фестивалів пройде з 24 по 26 червня в Загребі.

Вартість триденного абонемента – €74 (2270 грн). Ціна одноденного квитка практично не відрізняється від повного – від €60 (1 790 грн).

Також на фестивалі буде кемпінг.

Line-up:

24 червня

Foals

Johnny Marr

The Hives

Kurt Vile

Skindred

25 червня

Suede

Garbage

Zeal & Ardor

Thievery Corporation

Frank Turner

26 червня

The Cure

LP

Peter Bjorn and John

Open’er Festival (Гдиня, Польща)

Проводиться з 2002 року на півночі Польщі – в Гдині. Цього року з 3 по 6 липня.

Раніше фестиваль називався Heineken open’er Festival.

Вартість абонемента 639 злотих (4 470 грн). Ціна одноденного квитка 289 злотих (2 020 грн).

На фестивалі буде кемпінг. Його вартість з абонементом 100 злотих (700 грн), окремо 150 злотих (1 050 грн).

Line-up:

3 липня

Travis Scott

Vampire Weekend

Interpol

Lil Skies

The Voidz

Coals

4 липня

The Strokes

The 1975

Lil Uzi Vert

Marina And The Diamonds

Jorja Smith

5 липня

The Smashing Pumpkins

Kylie Minogue

G-Eazy

LP

Sheck Wes

Cool Kids of Death

6 липня

Lana Del Rey

Swedish House Mafia

Rudimental

Flatbush Zombies

Kodaline

Jungle

Anna Calvi

Sziget (Обуда, Венгрия)

Щорічний фестиваль музики, культури і мистецтва. П’ятий за величиною фестиваль у світі.

Проходить з 1993 року на острові Обуда. Цього року – з 7 по 13 серпня.

Вартість абонемента на сім днів обійдеться в €339 (10 115 грн). А одноденні квитки від €75 (2 240 грн) до €89 (2 655 грн).

Як і на будь-якому європейському фестивалі тут є все – від фудкортів до фотозон.

Sziget пропонує гостям, крім усього, послуги пральні, пошти і камери схову до щоденного догляду за дітьми.

Лайнап фестивалю дійсно вражає. Тижневе свято вже розписане по днях.

