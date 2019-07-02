Гороскоп на Івана Купала для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Свято Івана Купала починають відзначати ще напередодні – одразу після заходу Сонця 6 липня. До слова, раніше Факти ICTV писали, коли Івана Купала.

У цей час Місяць знаходиться у знаку Діви, в гармонійному аспекті з Ураном – планетою нововведень та оновлень. У цю ніч закладається тенденція змін в емоційному житті. Починає притягатися все нове і незвичайне. Тож, в емоційних уподобаннях і зобов’язаннях з’явиться щось, що може насторожувати.

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Якими б дивними або несподіваними не були події, які викликають переживання, загалом перспективи складаються сприятливо, якщо не чинити опір новому та прогресивному.

Гороскоп для Овнів

Обставини складаються якнайкраще для втілення задумів. Прискорений ритм і збільшений обсяг інформації під час спілкування можуть викликати хаос і створити агресивну атмосферу. Можливо, вам буде потрібно відстоювати свої ідеї або думки.

Гороскоп для Тельців

Несподівані грошові надходження або подарунки. Вас чекають незвичайні контакти, пропозиції партнерства, зміцнення інших союзів. У вас з’являється можливість стати частиною великого колективу, але зберегти свою індивідуальність.

Гороскоп для Близнюків

У вас виникає потреба втілити в життя те, про що ви чуєте або читаєте. Завдяки свідомому вибору або обставинам ваші плани втіляться в життя, а ідеї стануть реальністю. Ви отримаєте ресурси або інструкції для досягнення мети. Можливо, у вас виникне необхідність у поїздках.

Гороскоп для Раків

Ви насолоджуєтеся почуттям єдності з партнером. Бажання кохати і бути коханим затьмарює розум. У сімейних людей з’являються особливі почуття до рідних і близьких, вам хочеться зробити щось приємне коханим людям. Випадкова зустріч може перерости у більш тісний зв’язок.

Гороскоп для Левів

У цей день закладається фундамент для розвитку та усунення негативних проявів характеру. Ви починаєте займатися тим, що цікаво у житті. Важливим моментом тут є віра в себе та свої ідеї, відкрите вираження своїх планів.

Гороскоп для Дів

Це не найкращий час для романтичних стосунків, оскільки помилки партнера яскравіше впадають в око. Проте для звернення до нотаріуса або для оформлення різних офіційних паперів і документів доволі вдалий час.

Гороскоп для Терезів

Романтична та приємна атмосфера чемних манер і доброзичливості характерна для нинішніх обставин і дає шанс поліпшити якість вашого життя. Ситуація, що склалася, може призвести до посилення вашої чарівності та гармонії в сімейному житті.

Гороскоп для Скорпіонів

Якщо ви хочете привернути увагу навколишніх, то ви досягнете успіху в своїх намірах. Ваше емоційне життя помітно покращиться. Поки обставини складаються на вашу користь, зосередьте свої зусилля на домі і сім’ї.

Гороскоп для Стрільців

У вас виникне бажання і можливість поліпшити свій соціальний статус, професійні навички, інтелектуальні досягнення чи матеріальне становище. Будьте готові продемонструвати керіввнитву свої знання. Якщо ж ви стали переможцем, не випробовуйте долю – не варто всім про це розповідати.

Гороскоп для Козерогів

Прагнення виставити свої переваги напоказ сприяє збільшенню конкурентів. Інші люди зроблять рішучі зусилля, щоб вразити на вас, тим самим способом. Обставини можуть наразити на небезпеку взаємини та спілкування з навколишніми. Не час для романтичних стосунків.

Гороскоп для Водоліїв

Ваше емоційне життя поліпшується несподівано та непередбачувано. Вас почне приваблювати все нове та незвичайне. Тож у ваших емоційних уподобаннях і зобов’язаннях з’явиться щось вражаюче. Атмосфера у вашому домі може змінитися і буде стимулювати до чуттєвості.

Гороскоп для Риб

Ваші бажання входять у протиріччя з емоціями. Складнощі у стосунках із протилежною статтю. Можете зазнати майнових збитків з власної вини. Уникайте особистих зіткнень, прояви амбіцій, егоїзму та емоційної агресії.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на липень 2019 для всіх знаків зодіаку.