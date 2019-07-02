Яким будет 2 липня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

У день сонячного затемнення варто дотримуватися внутрішньої тиші і чистоти.

Намагайтеся не планувати важливих справ і активного спілкування в цей час.

Затемнення – в першу чергу, час внутрішніх трансформацій, тому бажано знайти час, щоб побути наодинці з собою, помедитувати.

Оскільки Сонце пов’язане, в тому числі і з нашим здоров’ям, постарайтеся в цей день мінімізувати шкідливі впливи: вибирайте просту корисну їжу, вибирайте діяльність, не пов’язану з перенапруженням.

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Сьогодні можна зайнятися самоосвітою, самовдосконаленням, вивченням чогось, що було відкладено, але все це потрібно робити без фанатизму, дуже м’яко, без критики до себе і оточуючих.

Несприятливо: надягання нового одягу, стрижка волосся, підстригання нігтів, початок подорожей, фінансові операції.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп на тиждень.