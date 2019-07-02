Щорічно Міжнародний день спортивного журналіста відзначають 2 липня. Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання зі святом.

Міжнародний день спортивного журналіста з’явився після того як 2 липня 1924 року на Міжнародному конгресі представників спортивної преси створили Міжнародну асоціацію спортивної преси.

З того часу 2 липня відзначають як Міжнародний день спортивного журналіста, адже спортивні події відіграють велику роль у житті суспільства.

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Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Міжнародним днем спортивного журналіста в СМС.

Ти став спортивним журналістом –

Адже ти по життю любиш спорт.

І твоїм нарисом красномовним

Будь-який спортсмен шалено гордий.

***

Спортивний коментатор та Спортивний журналіст –

Ти думок генератор і кращий ніж артист.

Бо що без Вас змагання? – кіно німе!

І тільки влучний коментар його і оживе!

***

Хто програв, хто медаліст,

Хто чемпіон планети навіть –

Про всіх спортивний журналіст

Нам без приховування все розповість!

Він найпершим дізнається

Про все на планеті спорту!

Вам повага і шана,

Добра, успіхів і комфорту!

До слова, Факти ICTV також зібрали добірку найкращих привітань в картинках з Міжнародним днем спортивного журналіста.