Щорічно Міжнародний день спортивного журналіста відзначають 2 липня. Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання зі святом.
Міжнародний день спортивного журналіста з’явився після того як 2 липня 1924 року на Міжнародному конгресі представників спортивної преси створили Міжнародну асоціацію спортивної преси.
З того часу 2 липня відзначають як Міжнародний день спортивного журналіста, адже спортивні події відіграють велику роль у житті суспільства.
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Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Міжнародним днем спортивного журналіста в СМС.
Ти став спортивним журналістом –
Адже ти по життю любиш спорт.
І твоїм нарисом красномовним
Будь-який спортсмен шалено гордий.
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Спортивний коментатор та Спортивний журналіст –
Ти думок генератор і кращий ніж артист.
Бо що без Вас змагання? – кіно німе!
І тільки влучний коментар його і оживе!
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Хто програв, хто медаліст,
Хто чемпіон планети навіть –
Про всіх спортивний журналіст
Нам без приховування все розповість!
Він найпершим дізнається
Про все на планеті спорту!
Вам повага і шана,
Добра, успіхів і комфорту!
До слова, Факти ICTV також зібрали добірку найкращих привітань в картинках з Міжнародним днем спортивного журналіста.