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Повне сонячне затемнення 2 липня – коли і де дивитися

Сонячне затемнення жителі Землі зможуть спостерігати на території Південної Америки.

Повне сонячне затемнення 2 липня – коли і де дивитися

Сонячне затемнення жителі Землі зможуть спостерігати 2 липня. Повне сонячне затемнення можна буде побачити на території Південної Америки, воно розпочнеться о 12.23 за Тихоокеанським часом (22.23 за Києвом).

За даними  NASA, тривалість повного затемнення становитиме близько чотирьох хвилин. Наступне затемнення відбудеться 14 грудня 2020 року.

Сонячне затемнення почнеться над Тихим океаном і по діагоналі пройде через Чилі і Аргентину.

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Явище побачать у Чилі та Аргентині безпосередньо перед заходом. Часткові фази затемнення буде видно в Еквадорі, Бразилії, Уругваї та Парагваї, а також на деяких островах Тихого океану.

Іншим жителям Землі будуть доступні онлайн-трансляції. Наприклад, в прямому ефірі на YouТube-каналі NASA або за посиланням.

Нагадаємо, під час коридору затемнень українці зможуть спостерігати попільний Місяць.

Джерело: NASA

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