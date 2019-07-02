2 липня – Всесвітній день НЛО, або День уфолога. У цей день Факти ICTV згадують найбезглуздіші об’єкти, які у народі назвали інопланетянами.

У Великій Британії

30-річний Джеймс Голдман з Ліндсі, Велика Британія, зняв на відео загадковий літаючий об’єкт, що нагадує Зірку смерті з Зоряних війн.

Чоловік розповів, що НЛО висіло на висоті близько 300 метрів і виглядало як яскраво-біла металева кулька.

У Чилі

На авіашоу в Чилі у якийсь момент навперейми літаку місцевих ВПС раптом починає летіти дивний напівкруглий об’єкт.

НЛО ледь не врізається у літальний апарат, після чого зникає в небі.

У космосі біля МКС

Веб-камері міжнародної космічної станції вдалося зняти райдужне НЛО, яке пролітало неподалік.

Спочатку об’єкт прийняли за звичайний відблиск від сонячного променя. Коли куля зникла у хмарах і більше не з’являлася, стали вважати, що це було дещо інше.

У небі над Японією

Після потужного землетрусу в небі над Японією було виявлено непізнаний літаючий об’єкт.

На кадрах видно яскравий слід від метеорита. Підліток повідомив, що сталося це після землетрусу.

Два НЛО над Місяцем

Американський астроном-любитель опублікував відео, на якому фігурують, імовірно, два непізнаних літаючих об’єкти.

Уфологи одразу заявили, що НЛО летять у бойовому стилі — той, що веде і кого ведуть, підстраховують один одного в разі можливих неприємностей. Ця агресивна поведінка стурбувала дослідників.

Під час грози на Корсиці

Відзначається, що розряди блискавки підбили кілька об’єктів, які потім зникли. Частина з них мала кулясту форму і під час розрядів змінювала колір світіння, після чого опускалася до землі.

Об’єкти дископодібної форми викликали звивання електрики, після чого зникали. На думку уфологів, таким чином НЛО заряджаються.

Над Маріуполем

Над залізничним вокзалом у Маріуполі в декількох сот метрів над землею зависла куля, що світилася вночі. Протягом декількох годин її спостерігали багато хто з жителів міста.

Українські військові заявили, що це точно не був безпілотник.

“Аварія” на Юпітері

Момент зіткнення НЛО з Юпітером зафіксував і змонтував у відео австрійський астроном-аматор Герріт Кернбауер.

На знімках помітно об’єкт, який падає на Юпітер. Зіткнення призвело до викиду енергії, що дорівнює 12,5 мільйона тонн у тротиловому еквіваленті. Експерти припускають, що, швидше за все, астроном спостерігав зіткнення Юпітера з кометою.

Над Читою у Росії

У ніч проти 12 листопада 2015 року небо над сибірським містом Читою в Росії прокреслила величезна вогненна зелена куля.

За словами очевидців, падіння НЛО супроводжувалося неймовірно яскравими спалахами. Вчені, що аналізують відео, припускають, що жителі Забайкальського краю побачили просто яскравий метеор.

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У вулкані Етна

В Італії теплові камери відеоспостереження зафіксували невпізнаний літаючий об’єкт, який переховувався у жерлі вулкана Етна.

У кадр потрапив загадковий об’єкт конусоподібної форми. Близько п’ятнадцяти хвилин він літав над вулканом, а потім влетів у його жерло і зник. Більше камери об’єкт не фіксували.

Над Мексикою

В Інтернеті деякий час було популярним відео загадкових вогнів у нічному небі над мексиканським містом Тіхуана.

На ньому зображені п’ять вогнів, що вибудовуються в нічному небі в певному порядку. Час від часу деякі з них зникають, але потім, мерехтячи, з’являються знову.

Нагадаємо, жителі ОАЕ спостерігали незвичне явище у небі, яке дехто сприйняв за вторгнення інопланетян.