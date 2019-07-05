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Гороскоп на сьогодні, 5 липня

Яким буде 5 липня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Сьогоднішній день не підходить для важливих справ і активних комунікацій. Емоційний стан сьогодні може бути надмірно дратівливим, тому за можливості уникайте спілкування з людьми, які провокують вас на негативні прояви, сварки і різкі необдумані рішення.

Найкраще присвятити день духовним практикам, медитаціям, очищенню, а надлишок напруги найкраще знімати за допомогою фізичної активності. Прояв стриманості у спілкуванні, справах та їжі сприятимуть набуттю внутрішньої рівноваги і допоможуть уникнути небажаних наслідків.

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Будь-які справи сьогодні потребуватимуть від вас зібраності і дисципліни, тому дуже ймовірне підвищення загального внутрішнього напруження. Протягом дня добре робити дихальні вправи, а ввечері залишки напруги допоможе зняти масляний масаж.

Несприятливо: надягання нового одягу, підстригання волосся, підстригання нігтів, початок подорожей, фінансові операції.

Джерело: Astro.Expert

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