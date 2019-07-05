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Huawei почала тестувати власну операційну систему

Китайська компанія Huawei розпочала тестування власної операційної системи на новому смартфоні.

Huawei почала тестувати власну операційну систему

Компанія Huawei запрошує користувачів для тестування власної операційної системи на новому пристрої.

Виробник планує представити власну операційну систему разом із новим смартфоном Huawei Mate 30, дату випуску якого ще не анонсовано.

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Назва операційної системи поки що офіційно не вказана, але у мережі користувачі гадають, що ОС назвуть Hongmeng.

Джерело: Huawei Central

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