Китайська компанія Huawei розпочала тестування власної операційної системи на новому смартфоні.

Компанія Huawei запрошує користувачів для тестування власної операційної системи на новому пристрої.

Виробник планує представити власну операційну систему разом із новим смартфоном Huawei Mate 30, дату випуску якого ще не анонсовано.

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Назва операційної системи поки що офіційно не вказана, але у мережі користувачі гадають, що ОС назвуть Hongmeng.

Нагадаємо, Міністерство торгівлі США внесло продукцію китайської компанії Huawei і 70 афілійованих із нею компаній у чорний список.

Джерело: Huawei Central