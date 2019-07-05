PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Івана Купала 2019: традиції і заборони

Свято Івана Купала припадає на ніч з 6 на 7 липня. Цей день вважається одним з найзагадковіших і найнепередбачуваніших літніх свят.

Івана Купала

Напередодні свята Івана Купала – ввечері 6 липня – потрібно обов’язково прийти до водойми, але купатися не можна.

Згідно з повір’ям, купатися можна тільки з 7 липня. Саме в цей день водойми очищені від нечисті, яка може потягнути на дно.

Крім того, свято Івана Купала треба зустріти в чистоті, тому 6 липня потрібно прибрати в будинку.

На сході сонця 7 липня треба вмитися або викупатися в річці – це змиє все захворювання і зміцнить імунітет.

Фото: Dreamstime

Також у ніч на Івана Купала знахарки збирали трави, оскільки вірили, що саме в цей час вони наповнені цілющою силою.

Особливим попитом користувалися деревій, звіробій і ромашка. Розвішані по дому, ці трави будуть справжніми оберегами родини.

Крім того, в купальську ніч прийнято ворожити на судженого. Для ворожіння збирають спеціальні квіти – богатки.

Знайшовши цю квітку, дівчина клала її під подушку. Якщо пуп’янок розпуститься, дівчина скоро вийде заміж.

Зів’ялий пуп’янок свідчив про те, що найближчий рік заміжжя не буде.

Фото: Dreamstime

Також на Івана Купала дівчата плели вінки з 12 видів рослин і пускали їх на воду.

Якщо вінок потоне, дівчина не вийде заміж у цьому році; якщо відпливе від берега, наречений ходить зовсім близько.

Читайте: Коли Івана Купала

Увечері молодь розпалювала величезне багаття і пари, тримаючись за руки, стрибали через нього.

Якщо молоді люди зуміли це зробити, не рознявши рук, їм судилося бути разом, якщо ні – пара скоро розлучиться.

До слова, якщо жінка або дівчина святкувала Івана Купала і не побувала біля вечірньої ватри, її могли сприйняти за відьму.

Фото: Dreamstime

На Івана Купала прокидається всяка лісова нечисть, тому кажуть, що в цю ніч не можна спати.

За звичаєм, на Івана Купала краще нічого не віддавати, не продавати та не позичати, інакше сім’я може збідніти.

Також вважалося, що знайдені на дорозі гроші у жодному разі не можна брати.

У купальську ніч вагітним, дітям і людям літного віку слід триматися подалі від води.

Ми також зібрали 5 найпоширеніших ворожінь на Івана Купала.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка