Які свята будуть у липні 2019 року – в матеріалі Фактів ICTV.

У липні 2019 року в Україні немає державних свят, відповідно і додаткових вихідних теж не буде.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Однак в цьому місяці буде досить багато професійних свят.

Свята в липні:

1 липня – День архітектури України

2 липня – День працівника державної податкової служби України

6 липня – День військ ППО Збройних Сил України

7 липня – День працівника природно-заповідної справи

7 липня – День Військово-морських Сил України

11 липня – Всесвітній день народонаселення

12 липня – Всесвітній день бортпровідника

14 липня – День рибалки

16 липня – День бухгалтера

18 липня – Міжнародний день Нельсона Мандели

21 липня День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

26 липня – День системного адміністратора

28 липня – День флоту України

28 липня – Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами

28 липня – День PR-фахівця

28 липня – День працівника торгівлі

Раніше Факти ICTV публікували календар державних свят на 2019 рік.