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Календар свят на липень 2019

Які свята будуть у липні 2019 року – в матеріалі Фактів ICTV.

Календар свят на липень 2019

У липні 2019 року в Україні немає державних свят, відповідно і додаткових вихідних теж не буде.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Однак в цьому місяці буде досить багато професійних свят.

Свята в липні:

  • 1 липня – День архітектури України
  • 2 липня – День працівника державної податкової служби України
  • 6 липня – День військ ППО Збройних Сил України
  • 7 липня – День працівника природно-заповідної справи
  • 7 липня – День Військово-морських Сил України
  • 11 липня – Всесвітній день народонаселення
  • 12 липня – Всесвітній день бортпровідника
  • 14 липня – День рибалки
  • 16 липня – День бухгалтера
  • 18 липня – Міжнародний день Нельсона Мандели
  • 21 липня День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
  • 26 липня – День системного адміністратора
  • 28 липня – День флоту України
  • 28 липня – Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами
  • 28 липня – День PR-фахівця
  • 28 липня – День працівника торгівлі

Раніше Факти ICTV публікували календар державних свят на 2019 рік.

Фото: Dreamstime

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