Ворожіння на Івана Купала один із способів дізнатися свою долю. Коли варто це робити – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Одним з найбільш містичних свят в Україні з давніх-давен вважається Івана Купала, яке прижилося в нашій культурі ще з часів язичництва.

Читайте: Ворожіння на Івана Купала: як дізнатися свою долю

Зокрема, вважається, що в цей день можна дізнатися свою долю. В Україні заведено гадати в ніч на Івана Купала з 6 липня, після заходу, на 7 липня, до сходу Сонця. У 2019 році свято припадає в ніч з суботи на неділю. Важливо запам’ятати, що гадати варто вночі, до сходу Сонця.

Раніше Факти ICTV підібрали 5 найпоширеніших ворожінь на Івана Купала, які збереглися до наших днів.