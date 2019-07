На вихідних кияни зможуть відвідати найкращі концерти. Куди піти в цей вікенд – розкажуть Факти ICTV.

Кияни можуть відвідати містичний виступ Jonathan Bree або концерт The Unsleeping.

Можна відсвяткувати Івана Купала в X-Park або сходити на MONATIK в заміський клуб.

Факти ICTV зібрали найцікавіші події.

Jonathan Bree

ПБК

5 липня, 20.00

Вартість: 450 грн

Jonathan Bree – співак, композитор, мультиінструменталіст та продюсер з Нової Зеландії.

Його нещодавній музичний кліп You’re So Cool став сенсацією YouTube, привертаючи увагу глядачів до гурту своїм унікальним стилем та прихованими за масками обличчями.

Шоу Bree рівноцінно зачаровує своєю потойбічністю – як у звуковому, так і у візуальному плані.

Зараз він записує матеріал для четвертого альбому та готується до світового турне 2019 року.

Влад Фісун

ZBIRKA

5 липня, 20.00

Вхід вільний

Влад Фісун вже давно не потребує представлення: колишній арт-директор Atlas Weekend, ведучий Радіо Аристократи, колишній головний редактор Playboy, один із засновників найкрутіших подорожей на фестивалі Partybus.

Саме він ставитиме свої платівки з власної колосальної колекції.

Ніч на Івана Купала 2019

X-Park

6-7 липня, 10.00

Вартість: 99 – 1 499 грн

Купальська ніч – одна з наймістичніших ночей року. За повір’ям, з 6 на 7 липня з’єднуються всі чотири божественні стихії: Земля, Вода, Вогонь і Повітря.

Якщо ви хочете не тільки пострибати через багаття, але й розважитись з друзями або відпочити з сім’єю, тоді варто відвідати фестиваль Ніч на Івана Купала в X-Park.

Святкування відбудеться на трьох великих локаціях з фотозонами, фудкортами та ярмаркою хенд-мейду.

Цікаві конкурси, майстер-класи, лекції – кожен знайде, чим зайнятися до заходу сонця, адже ввечері почнуться музичні концерти етногуртів та хедлайнерів фестивалю: Lucky4, Дмитра Бабака, INGRET та народної артистки України Каті Бужинської.

Playboy Pool Party

KNZS

6 липня, 12.00

Вартість: 800 грн

Playboy – славетно відомий американський журнал, який заснував Г’ю Гефнер.

Playboy асоціюється з вечірками та з найгарнішими дівчатами країни. Саме така вечірка в басейні відбудеться 6 липня у заміському комплексі KNZS.

Даша Астаф’єва, DJ Nana, конкурс Miss Bikini, бассейн з холодною водою, відпочинок, смачні коктейлі та розваги.

А тим часом головний редактор Playboy обере декількох найгарячіших дівчат з присутніх для ексклюзивної фотосесії в басейні, яку потім опублікують на сторінках журналу.

MONATIK

Wish Family Space

6 липня, 19.00

Вартість: 3 500 грн

Найкращий український артист 2016 року за версією M1 Music Awards і величезного натовпу відданих шанувальників.

Нещодавно MONATIK зібрав український Медісон Сквер Гарден на НСК Олімпійському. Той самий історичний концерт, який увійшов до зали слави українського шоу-бізнесу.

Вирішено влаштувати ще одну вечірку, більш камерну, для найвідданіших фанів.

Приготуйтеся запалювати знову і знову під найгучніші хіти країни – зустрічайте MONATIK з виступом у заміському клубі WISH Family Space.

The Unsleeping

ПБК

7 липня, 19.30

Вартість: 200 грн

Шість років тому п’ятеро хлопців з Умані зібралися разом, щоб пізніше створити гурт The Unsleeping.

Спочатку випускали чернетки-сингли, а перший міні-альбом вийшов тільки у 2016 році. Музичні критики та слухачі вже не змогли пройти повз цей реліз. Тим паче, що тоді вийшов кліп на пісню You Drive My Four Wheel Coffin, який зібрав сотню тисяч переглядів на YouTube.

Після цього гурт почали запрошувати на музичні фестивалі, а довкола їх творчості почала утворюватись перша спілка фанатів.

7 липня the Unsleeping мають довести, що виросли до сольних виступів у Києві.

